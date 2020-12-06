5年沒回家！她感嘆父母吃蘋果「愈切愈薄」 背後藏洋蔥
5年沒回家！她感嘆父母吃蘋果「愈切愈薄」 背後藏洋蔥
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 22:08:29
正所謂「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，孩子往往難以察覺父母親日益衰老，總是停留在兒時依賴爸媽的印象中，等到發覺歲月不饒人才不禁感慨心傷。就有位女網友分享親身經驗，透露自己因為離家唸書，5年後才再次回家團圓。結果卻發現爸媽吃蘋果時「越切越薄」，背後原因藏有洋蔥，讓原PO不禁感慨「父母親是真的老了很多呢...」
有位女網友在《Dcard》發文，透露自己因為離家讀大學，一去就是5年，直到今年10月才回家重新團圓。結果驚訝發現，原本吃蘋果都是整顆在咬的爸爸媽媽，現在吃蘋果都會切片，且切片的厚度還越切越薄。一問之下才知道原來是爸爸老了，現在啃蘋果牙齦會痛。讓原PO不禁心酸感慨，「父母親是真的老了很多呢...」文章一出引發熱議，許多心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「某個瞬間真的會感覺到父母老了」、「搭電梯的時候，反射到爸爸頭的後面，才知道一片白。以前都沒注意...真的老了」、「以前阿嬤超喜歡吃夏威夷豆，長大之後一直記得這件事。某天想說回阿嬤家順便買一罐給她吃，結果她說她咬不動了」、「在外面讀書真的每次回家就覺得父母又老了那麼一點點，白頭髮又多了那麼一些些」、「最近也赫然發現媽媽連起身都需要慢慢來，不然會腰酸背痛的，體力健康也不如從前，這才發現父母真的逐漸老了...而我們也長大了」、「有洋蔥...大家要珍惜家人」。另外也有網友笑稱，「手機也換成薄薄的蘋果了」、「賈伯斯當年咬了一口蘋果警覺自己牙齒不行，放下手中的蘋果，感嘆自己年紀有了，所以決定一定幹出點大事來」、「以前我媽也是，都是整顆榴槤咬起來，難怪老了都戴假牙」。（編輯：倪浩軒）