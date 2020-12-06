主管不准員工交談！他怨壓力大 網反讚「1關鍵」：羨慕
主管不准員工交談！他怨壓力大 網反讚「1關鍵」：羨慕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 23:29:29
在職場上，不少人抱持著低調的原則，只想勤勤懇懇做好份內的工作。但有時候公司主管的一些規定，卻讓員工不禁心生埋怨。就有網友透露，主管不准員工在上班時間交談非公事的話，只要看到都會罵說「是不是太閒了」，讓他覺得壓力好大。但卻有網友反指「1關鍵」，認為主管這樣做其實也是有好處的，引發討論。
有網友在PTT發文詢問大家，「有人公司不准交談的嗎？」隨後原PO透露親身經驗，抱怨自己公司主管「很小心眼又嚴肅」，不准員工在上班時間交談非公事的話，即便只是早安這樣的基本問候、或是茶水間閒聊幾句，被看到都會被念「是不是太閒了」、「今天工作的東西幾點就要給我」。原PO表示，主管有時候還會直接走過去站在大家後面，就是要看你「有沒有在摸魚聊天」。讓原PO不禁哀嚎「壓力很大」，一整天都像糾察隊一樣。最後更直言最近的部門聚餐實在不想參加，因為同事之間根本都不熟。
嚴格的主管引發熱議，同情原PO的網友紛紛留言回覆分享自己的類似遭遇，「博奕公司很可怕，整間都監視器，甚至還會監聽員工在講什麼」、「有遇過說同事間感情不能太好的，怕會一起離職」、「看過工讀生上班聊天會被罵，但主管們自己聊很爽的」、「這種公司我沒辦法耶，太嚴格了，事情做完休息一下也不行」。不過也有網友認為這樣的要求其實也是有好處，「這樣就不用工作時被那些沒事做整天團購的歐巴桑吵死」、「超羨慕，我辦公室吵的要死」、「上班本來就不是給你聊天的，不能閒聊正常」、「這樣很好啊，不會你在跟客戶講電話的時候其他人吵得像是當自己家」、「羨慕，還有缺嗎？」、「我也覺得這樣很好，有時候手上很多事情在忙，旁邊很吵..」、「不要閒聊比較好吧」。（編輯：倪浩軒）