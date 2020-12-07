小黃霸氣橫停路中間！他一看「車門標語」笑瘋：有夠諷刺
小黃霸氣橫停路中間！他一看「車門標語」笑瘋：有夠諷刺
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 00:05:29
如有行動不便或者天氣不好要出門時，民眾除了會選擇搭乘大眾交通工具，也會選擇搭乘計程車。近日，就有網友分享，在停等紅燈時，發現了有輛小黃橫向停在大馬路上，看起來十分突兀，再仔細一看車門上的標語，瞬間讓他傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《新·路上觀察學院》表示，他行駛在路上時，剛好碰上紅燈，前方滿滿的車輛，讓整條馬路看起來十分擁擠，沒想到有一台計程車竟然橫停在路中間，看起來相當突兀，也不曉得到底是在幹嘛。原PO仔細一看，這輛計程車的車門上寫著「變換車道，務必打方向燈，並注意後方來車」，提醒用路人遵守交通規則，但司機卻橫停在路中間，讓原PO不禁感嘆，「停橫的大家才看得到標語」。貼文一出，立刻收到將近6,000個讚，許多網友也紛紛回應，「開計程車開到一半突然想宣傳」、「笑死超優文案有夠酸，喜歡」、「整個橫停，才不會有視線死角，讚」、「小黃直接切入業配主題」、「犧牲小我才能成就大事」、「最強的廣告，就是讓自己成為廣告」、「用生命宣導正確的駕車觀念」、「笑死，真的有夠諷刺」。（編輯：許智超）