男爽吃南部喜宴！甜點端出親友秒呆 內行人暴動：高招啊
男爽吃南部喜宴！甜點端出親友秒呆 內行人暴動：高招啊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 09:10:17
每每我們去吃別人的喜宴，通常最後一道菜都是甜點或者水果，但你遇過這樣的甜點嗎？近日，一名南部的網友分享去參加婚宴時，生平第一次看到這種辦桌甜點，讓他大開眼界，貼文也引發廣大迴響。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「身為南部人的我，今天終於被傳說中喜宴的最後一道菜給震撼到了，口味眾多，且真的是一人一桶」只見照片中，服務人員以一個超大托盤端上「桶裝冰淇淋」，口味有芒果、香草、巧克力，在場賓客一人一桶都不用搶。貼文一出，網友紛紛回應「這哪吃的完啦」、「怎麼有這麼好康的事情....」、「再棒的菜色都比不上這桶冰的震撼」、「大開眼界....從沒看過這麼霸氣的」、「怎麼北部都沒吃過這種啊」、「好爽喔，直接吃到飽」、「聽說只有南部有，北部都沒遇過嗚嗚」、「北部只吃超小杯高級冰淇淋，還是喜歡這種豪邁的XD」。另外，也有不少內行網友表示「這通常南部才會有，都留給人家打包帶回家的」、「南部吃習慣+1，冰箱還有三桶呢，給人打包回去的」、「通常也不是給現場吃啦，都給人帶回家，怕人家沒吃飽，賓客盡歡，很高招的XD」、「這通常是給人當伴手禮帶回家，怕賓客沒吃飽唷！算是南部特有文化吧」。（編輯：張嘉哲）