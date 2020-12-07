當軍人月收56K！他嘆「週休二日」沒人想當 暗黑真相曝
當軍人月收56K！他嘆「週休二日」沒人想當 暗黑真相曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 09:37:12
每個男生在大學畢業之後，就會面臨當兵的問題，而有些人並不知道自己未來的工作志向時，也會選擇在退伍後繼續從軍，成為職業軍人。近日，一名網友分享，自己弟弟就是職軍，月收入有56K，不僅週休二日，在做滿20年還可以領終身俸，不解這麼好的福利，大家為何不去做？貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「弟弟是職業軍人，每天八點開始上班，十一點半吃飯加午休，一點半繼續工作，上班到下午五點就下班，一個月薪水56K、週休二日，每天工作天數22天，時薪換算下來有363元，做滿20年還可以領一個月47000元終身俸到往生，過世之後配偶也可以每個月繼續領23500元，為什麼這麼好的福利，大家都不當兵？」貼文一出，網友紛紛回應「我不介意你簽進去四年看看，再回頭看這篇文」、「想太美，你花掉的是你人生最黃金的20年」、「朋友一開始信誓旦旦簽進去，四年後秒不續簽，根本沒想像輕鬆」、「人生可以黑白，但是千萬不能迷彩」、「當兵你身體累，你家人心更累，有妻小的感覺沒老公、爸爸似的....」。另外，也有過來人留言提到「你說的太美好了，能準時吃飯是奢侈，能每天上下班是好運，週休二日不被部隊電話打擾跟召回是祖先保佑啊！軍中高薪的薪水背後，就是這些，再高我都不想領」、「我之前也是職業軍人，上午五點半起床，中午沒得休息，晚上表定10點就寢，但寫完表簿冊，巡完各重砲班寢室，大約十二點左右，很累啊！」（編輯：張嘉哲）