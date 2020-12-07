女嬰一出生就「27歲」！只比媽媽小18個月　驚人真相曝光

嬰兒一出生竟然就已經27歲了？在英國有名女嬰莫莉（Molly Everette Gibson）被生下來前，她的胚胎早在1992年就已被拿去冷凍保存，直到今年才被她的媽媽蒂娜（Tina）生下來，因此嚴格算來，媽媽只比她大了18個月。無獨有偶，原來莫莉還有一個一出生就24歲的姊姊，同樣也是冷凍胚胎，只不過她早在2017年11月時就出生，所以莫莉的出生，也打破了姊姊當時的紀錄。

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根據英國《鏡報》報導，今年29歲的蒂娜和老公班傑明（Benjamin）結婚10年了，他們倆本想收養一個孩子，但就在2017年時，蒂娜的父母發現了一個非營利組織，該組織專門幫助婦女使用捐贈的胚胎來懷孕生子。

一開始，蒂娜非常抗拒，直到她參觀了英國胚胎捐贈中心的冷凍胚胎實驗室以後，她才下定決心要使用冷凍胚胎，並表示「我只是想要一個孩子，無論哪種方法都可以」。在這之後，蒂娜於2017年接受了胚胎移植，她也是在當時才得知這個寶寶已經24歲了，在同年11月她終於順利產下長女，並將寶寶取名艾瑪（Emma Wren）。



▲英國一名女子，於今年順利產下女嬰，不過女嬰一出生竟然就已經27歲了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 艾瑪出生以後，蒂娜想為她再生個妹妹，於是她便選擇了來自同一位捐贈者的胚胎，並再度於今年順利產下莫莉，同時也成為順利活產的「最年長冷凍胚胎」。有趣的是，兩姐妹出生時分別都已經24歲和27歲了，年紀只比1991年4月出生的媽媽蒂娜小18個月而已。





據報導，該捐贈中心也表示，在試管嬰兒的操作過程中，專家通常都會替夫婦多製造幾個胚胎，包含移植子宮和冷凍儲存備用，當小孩順利出生後，父母就可以選擇將多餘的胚胎冷凍保存，而這些胚胎解凍後，移植到新的子宮裡，也能順利長成正常的嬰兒。到目前為止，他們也已經收集了將近300個冷凍胚胎。

報導指出，女嬰莫莉的胚胎是在1992年進行試管嬰兒時，被製作成冷凍胚胎。英國胚胎捐贈中心實驗室主任卡羅（Carol Sommerfelt）也表示，她全程負責這2個胚胎的解凍操作，她看到多年前的冷凍胚胎最後變2個可愛的小孩，她很榮幸參與整個過程，她也解釋，理論上來說，只要胚胎在攝氏零下396度的液氮裡保存良好，他們就可以無限期的保持功能，而莫莉的出生，也剛好證明了這點。（編輯：郭佩蓉）