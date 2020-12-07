友讚「洗衣球好用」送整盒！媽隔幾天一看崩潰 眾全哭了
友讚「洗衣球好用」送整盒！媽隔幾天一看崩潰 眾全哭了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 11:09:20｜update2020-12-07 11:44:22
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，就有網友分享，朋友說洗衣球超好用，於是送給自己一整盒，沒想到過幾天打開後卻讓她超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我要抱怨我的洗衣球....朋友説這個好用，送我一整盒，結果拿回來放了幾天再打開，咦？我那個漂亮的彩球呢？怎麼變成濃湯啊？老天爺幫我煮了一鍋濃湯呢....」原來，原PO將整盒洗衣球放置戶外，太陽直射的情況，讓洗衣球的外膜全融化了。貼文一出，網友紛紛回應「.....洗衣球照到太陽會融化？」、「哇！不知道不能照到太陽跟太潮濕耶...比洗衣粉更不耐放啊？」、「太陽直射真的會融化」、「ㄜ...我放房間太潮溼也是融化了」、「我的放室內也黏成一大塊...無言」、「原來會融化啊...我才剛買兩百顆」、「只能放室內，外面沒讓太陽直射也是GG」。事實上，洗衣球使用起來雖然非常方便，但保存的方法卻有一套，必須放在陰涼通風處，避免高溫及陽光直射，一般建議放在室內，若是小坪數的套房設計，則要「避免濕氣較重」的地方擺放，以免洗衣球外膜全部融化。（編輯：張嘉哲）