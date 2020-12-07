鄉民氣炸！青山宮連夜放炮「顧人怨」 佔滿PTT熱門排行
鄉民氣炸！青山宮連夜放炮「顧人怨」 佔滿PTT熱門排行
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 11:17:28
艋舺青山宮日前舉辦了遶境活動，堪稱台北市萬華地區的年度文化盛事，就連總統蔡英文昨（6）日也在臉書發文分享參與心得，不過，因為連放了3天3夜的鞭炮，引起民怨，不僅居民崩潰，許多雙北人也都紛紛抗議，對此，PTT熱門話題排行榜裡，也有幾乎一半的貼文都在討論青山宮爭議事件。
許多網友在PTT以「台北市政府，不用限制一下嗎」、「台北人辛苦了」等標題發文，表示今年很誇張，煙火放的比往年都扯，絲毫沒在怕，「是市府開綠燈所以可以放個過癮嗎，同樣的情況放新北，我覺得新北應該不會讓他們這麼囂張」，因為原PO認為新北宮廟更多，而且往年台北也不會這樣，但今年卻是在「半夜連炸好幾天，北市府今年這個責任逃不掉啦」。也有一名網友提到青山宮遶境到今晨還未結束，上班民眾恐怕會塞爆，「（北市路況）已經夠塞了，還玩這套。他們是不會累、不休息的是不是」；另外也有網友以「我活該住萬華」為題發文，表示自己每年只要到這天都不用睡，外面鞭炮20分鐘放一次，放到都不用睡，機車也都亂停，擋住家門口出入也是正常，「當我沒看過別的國家祭典熱鬧是不是，沒素質還各種亂象，還有人在那邊護航傳統文化」，可見網友相當氣憤。
在PTT熱門話題上榜的前20條中，就有一半是在討論青山宮，甚至也有人提到「行天宮484宮廟的清流」，大讚行天宮沒陣頭、香油錢、金紙，就連香及供品都消失，但每次去仍然滿滿的人，環境整齊舒適，完全沒有一般宮廟的紛擾髒亂，堪稱「宮廟界唯一清流」。據悉，艋舺青山宮遶境活動已經連放了3天3夜的鞭炮，其中一天甚至從早上10點一直吵到隔日的清晨5點，連凌晨2點都還在放煙火，讓附近民眾完全無法安靜入睡，一直到今（7）日早上7點半左右才結束，後續恐怕還會影響到接下來的上班車潮，難怪會引起民眾反彈聲浪如此大，「真慘」、「台北人辛苦了」、「以前真的不知道這麼誇張」。（編輯：郭佩蓉）