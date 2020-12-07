鄉民氣炸！青山宮連夜放炮「顧人怨」　佔滿PTT熱門排行

艋舺青山宮日前舉辦了遶境活動，堪稱台北市萬華地區的年度文化盛事，就連總統蔡英文昨（6）日也在臉書發文分享參與心得，不過，因為連放了3天3夜的鞭炮，引起民怨，不僅居民崩潰，許多雙北人也都紛紛抗議，對此，PTT熱門話題排行榜裡，也有幾乎一半的貼文都在討論青山宮爭議事件。

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許多網友在PTT以「台北市政府，不用限制一下嗎」、「台北人辛苦了」等標題發文，表示今年很誇張，煙火放的比往年都扯，絲毫沒在怕，「是市府開綠燈所以可以放個過癮嗎，同樣的情況放新北，我覺得新北應該不會讓他們這麼囂張」，因為原PO認為新北宮廟更多，而且往年台北也不會這樣，但今年卻是在「半夜連炸好幾天，北市府今年這個責任逃不掉啦」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在PTT發文抱怨。（圖／翻攝自PTT）

在PTT熱門話題上榜的前20條中，就有一半是在討論青山宮，甚至也有人提到「行天宮484宮廟的清流」，大讚行天宮沒陣頭、香油錢、金紙，就連香及供品都消失，但每次去仍然滿滿的人，環境整齊舒適，完全沒有一般宮廟的紛擾髒亂，堪稱「宮廟界唯一清流」。