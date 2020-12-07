衝面試秒錄取！主管問「何時上班」 嫩妹才回一句就出局
衝面試秒錄取！主管問「何時上班」 嫩妹才回一句就出局
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 11:54:30｜update2020-12-07 11:55:25
每個新鮮人在出社會之後便會開始找工作，其中一關就是要通過「面試」，不少人擔心面試搞砸，不僅會注重服裝儀容，也會注意應對主管問題之間的回答用詞，而就有網友分享自己去面試的時候，明明當下就被通知錄取，但最後卻又被通知不適用，令她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「投了很多履歷也面試了很多家，對於新鮮人來說真的很難，禮拜三面試了一家，主管直接說我錄取，問我什麼時候可以上班，我說因為還有別家公司要面試，可能要過幾天才能回覆他，他也說好，最晚今天給他回覆」。「後來我決定去他們公司了，於是打電話給那天面試我的主管，後來他竟然說，跟老闆討論後，覺得我的個性不太適合....我真的超生氣的，還是因為我說要考慮所以就不想要我了？ 昨天還有公司打給我要我去面試我都拒絕了，結果現在被這樣打槍嗚嗚嗚！這樣錄取又拒絕是合理的嗎？」貼文一出，網友紛紛點破關鍵「你也真可愛，說還有其他面試」、「竟然說還有別間要面試！太老實了啦哈哈哈」、「沒有看到紙本或是電子offer前，一切都是假的」、「哪有人會傻傻的說還有其他面試XD」、「如果我是業主，我也覺得你沒很想來啊....還有其他面試，不就代表你更想去其他家？主管都說錄取你了」、「這禁忌蠻大啊，我都當面說你錄取，你還要去看其他公司，代表沒很想來」。（編輯：張嘉哲）