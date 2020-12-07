室內車位「月租3千」他嫌貴！眾曝殘酷現況：根本秒殺價

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室內車位「月租3千」他嫌貴！眾曝殘酷現況：根本秒殺價

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-07 14:15:33

買房到底該不該配車位
▲台灣地狹人稠、寸土寸金，如果想要在都會區開車，停車位的購置也成為一大難題。（圖／NOWnews資料照片）
台灣地狹人稠、寸土寸金，如果想要在都會區開車，停車位的購置也成為一大難題。就有住在台北的網友，看到家附近室內車位一個月要3000元，忍不住抱怨，貼文曝光也掀起討論，不少人紛紛認為「3000元在台北根本是秒殺價」。
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一名住在萬華的網友在PTT上發文，「看到室內停車位一個月約3000，是我不會找還是怎樣？室外比較便宜但也要破千，真的吃米不知米價耶，租室外不如停在自己店前面，還不用停車費」，也讓他不禁感嘆「有沒有搞錯啊，停車位月租還這麼貴？」
▲大多數人則認為，停車位月租3千元在北市幾乎是秒殺價。（圖／翻攝PTT）
▲大多數人則認為，停車位月租3千元在北市幾乎是秒殺價。（圖／翻攝PTT）
貼文一出也掀起討論，不過大多數人則認為，停車位月租3千元在北市幾乎是秒殺價，「台北正常啊，養車本來就很貴，還有4000多（元）定期抽籤的，沒抽到就掰」、「之前在新竹時，鄰居有一塊地，搭個棚子就收3000，何況台北」、「台北3000算便宜了，曾問到停車位出租要5000，我只好笑笑的掛電話」、「台北市室內平面月租應該都3000$以上吧」。
另外也有人點出若車位用購買的，價格其實也沒有比3千元便宜到哪，「我們買一個車位240萬、1.6%利率，攤下來約一個月3200，如果樓層好一點的260-300萬喔」、「最近也是發現停車位炸貴的」。（編輯：潘毅）
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