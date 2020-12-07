奢華婚宴每桌29萬！新郎「直升機」風光迎娶　妻鍍金登場

結婚對多數人來說，是人生中數一數二的大事，因此婚禮上的任何細節都不能輕率決定，無論小至婚宴小卡，大至婚宴排場，許多新人們都是親力親為，相當重視，對此，中國廣東順德日前就有一場「超奢華婚禮」，現場不僅多輛百萬級豪車、超跑一字排開，新郎甚至還出動了「直升機」來迎娶新娘，整場婚禮花費算下來，總價接近億元人民幣。

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▲中國廣東日前傳出有新人舉辦超奢華的婚禮，新郎甚至派出「直升機」迎娶新娘。（圖／翻攝自沸點）

× ▲中國廣東日前傳出有新人舉辦超奢華的婚禮，新郎甚至派出「直升機」迎娶新娘。（圖／翻攝自沸點）

▲中國廣東日前有新人舉辦超奢華婚禮，現場有許多台豪車一字排開，場面相當氣派。（圖／翻攝自沸點）

× ▲中國廣東日前有新人舉辦超奢華婚禮，現場有許多台豪車一字排開，場面相當氣派。（圖／翻攝自沸點）

▲新娘身穿銀白色旗袍，脖子及胸前也掛滿金飾，顯得相當貴氣。（圖／翻攝自沸點）

× ▲新娘身穿銀白色旗袍，脖子及胸前也掛滿金飾，顯得相當貴氣。（圖／翻攝自沸點）

▲據傳，該婚宴一桌要價6萬8000元人民幣（約新台幣29萬元）。（圖／翻攝自沸點）