奢華婚宴每桌29萬！新郎「直升機」風光迎娶　妻鍍金登場

結婚對多數人來說，是人生中數一數二的大事，因此婚禮上的任何細節都不能輕率決定，無論小至婚宴小卡，大至婚宴排場，許多新人們都是親力親為，相當重視，對此，中國廣東順德日前就有一場「超奢華婚禮」，現場不僅多輛百萬級豪車、超跑一字排開，新郎甚至還出動了「直升機」來迎娶新娘，整場婚禮花費算下來，總價接近億元人民幣。
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根據《新浪廣東》報導，網路上傳出在廣東順德，於本月3日舉辦了一場超奢華婚禮，婚禮現場不僅停放麥拉倫、法拉利和勞斯萊斯等數輛高級名車，新郎甚至還派出「直升機」來迎娶新娘。據傳，這其實是廣東順德海俊達集團老闆的兒子與團億集團千金的世紀婚禮，豪華程度令人咋舌。
而該場婚禮的會場佈置得相當氣派，新娘一出場，更成為全場焦點，只見她身穿銀白色旗袍，上頭還隱約有著喜氣的紅布料打底著，更襯托出銀白色的閃耀，而脖子及胸前更是掛滿貴氣十足的金飾。不僅排場奢華，就連桌菜的價格也讓人瞠目結舌，據悉，該婚宴每桌要價6萬8000元人民幣（約新台幣29萬元），就連賓客喝的礦泉水，每瓶都要價298元人民幣（約新台幣1287元）。
據報導，有婚宴會場的工作人員匿名受訪，表示當天的確有這麼一場豪華的婚宴，不過新人的確切身份是否如網路上傳言，他們並不了解。新聞一曝光，中國網友也紛紛留言，表示「有錢任性」、「自己錢，自己花」、「這邊，出了名的土豪最多最牛，羨慕嫉妒恨啊」、「貧窮限制了我的想像」、「這...實在太高調了」、「富人找富人，富人找美人，也算是一個常見的事」、「順德是真有錢」、「門當戶對，人家開心就好，祝福」。（編輯：郭佩蓉）