兄弟老婆幫介紹女友！見面秒滾床 工程師見「身份」嚇壞
兄弟老婆幫介紹女友！見面秒滾床 工程師見「身份」嚇壞
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 16:26:26｜update2020-12-07 16:26:33
在求學期間，因為能遇到不同的異性，因此不少人都曾經在年少時期談過純純的戀愛，不過出了社會後，可能因工作環境緣故，接觸的異性也越來越少，因而一直未能脫單。近日，就有一名大陸男工程師透過好兄弟的老婆介紹女友，沒想到初次見面就火熱滾床，但最後得知女友身份後，讓他超崩潰。
綜合陸媒報導，一名30歲的男性工程師因為年過30歲還是沒有對象，因此透過兄弟牽線，介紹老婆的女同事給他認識，兩人在認識一個多月後見面，怎料，第一次見面就火熱滾床，但因為燈光昏暗，也沒看清楚對方長相。但兩人後來密切聯絡，隨後也開始交往，男子在半年內就花了人民幣12萬（約台幣51萬）送給女友禮物，但將女友帶回家見父母時，他才突然發覺眼前的這名女子，怎麼看起來很像一個似曾相似的人。但男子仍不疑有他，直到詢問女友何時要提親時，女友卻不斷迴避，最後男子試探性提出分手，女友不僅答應，也火速失聯，男子後來比對好兄弟的老婆照片，也才發現兩人根本是同一人，讓他不知道該如何是好，而女子在被逼問下後才坦承，原本是真的想介紹同事，但被女方拒絕，加上她當時剛好又發現丈夫出軌的證據，為了報復對方，才決定與丈夫的好兄弟上床。（編輯：張嘉哲）