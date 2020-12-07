安靜低調卻滿滿信徒！網推北部「宮廟清流」：真心靈寄託
安靜低調卻滿滿信徒！網推北部「宮廟清流」：真心靈寄託
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 17:13:42
台北市萬華艋舺青山宮近日因為深夜仍持續遶境放鞭炮，引發附近居民強烈抗議，掀起宮廟活動一味追求熱鬧使否造成擾民的討論。而在台南，日前甚至傳出8歲女童不幸在廟會活動燒死的意外，更是讓人遺憾。於是有網友認為，行天宮「沒陣頭、沒香油錢、沒金紙」，依然每次去都是滿滿信徒，環境整齊舒適，讓他大讚是「宮廟界唯一清流」，引發熱議。
有網友在PTT發文表示，看到北部宮廟噪音擾人還有南部公廟小女孩意外的新聞，突然覺得行天宮很讚，「沒陣頭、沒香油錢、沒金紙」，這幾年連香和貢品都消失，但每次去還是滿滿的人，環境整齊舒適，完全沒有一般宮廟的紛擾髒亂。讓原PO不禁大讚「行天宮是不是宮廟界唯一清流」？文章一出掀起熱議，贊同的網友紛紛在底下留言回覆說，「行天宮就是台灣傳統文化的未來」、「真的水準高的宮廟」、「重點還有圖書館，漫畫齊全，辦證不用錢，還有冷氣吹，讚」、「每年過年去沒香沒供品，一樣擠爆」、「現在去其他大廟也都不拿香了，這個風氣一定要繼續擴大下去」、「這種才是值得尋找心靈寄託的宮廟」、「行天宮很棒，收驚也不用錢」、「本來廟宇是社區信仰中心，不過現在燒金紙放鞭炮是讓人越來越遠離了」、「安靜到你會很自然的放低音量或乾脆不講話」。不過也有網友認為，「行天宮有香油錢喔，我自己就捐獻不少」、「行天宮有分廟啦，全台也不只一間這樣，但他最有名是真的」、「廟宮和宗教不是問題。公安或是否遵守噪音管制等才是重點」、「不能點香有夠白痴，自己的文化消失了還在高潮」。（編輯：倪浩軒）