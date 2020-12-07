面試說謊「會用Excel」！她被錄取怕爆 網揭內幕：穩了
面試說謊「會用Excel」！她被錄取怕爆 網揭內幕：穩了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 17:17:07
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，面試官詢問她「是否會使用Excel」時，不擅長的她卻謊稱會，但之後馬上收到錄取通知，讓她害怕報到後被戳破謊言。對此，就有過來人抓出過程一重點，安慰表示「真的不用怕！」
原PO於《Dcard》上發文，表示面試時常被問到「你會不會用Excel？」這一題，近期剛好到一間十分中意的公司面試，她突然回想當時面試官有詢問她 「妳會不會用excel？」原PO指出，通常想要得到這份工作機會的求職者一定會表示肯定，但詢問完後面試官也沒有進行實測，「而會不會的定義是什麼也不敢問，但我的程度大概只會入力表格而已！」讓她焦慮的是，事後自己收到錄取通知，最近準備就要前往上班了，這就讓原PO著急發問「好害怕⋯⋯怎麼辦⋯⋯想請問過來人都怎麼克服？」
問題一曝光後，隨即有過來人認為若過程中沒有實測能力環節，應該不會太過擔心，直言「我覺得如果excel能力真的對這份工作很重要的話他們應該會實測～只有簡單問的話應該只需要基本的認識吧」、「正常問你會不會，後面都還會再問一些功能，看你懂不懂吧！每個人的會不會定義上有差欸」。不過也有人建議原PO可以加緊惡補相關知識，「趕快自己goole一下網路教學惡補一下，進去後嘴巴甜一點請同事教妳，我朋友當初也是面試說會（實際上他完全不會），進去後同事很好心教他」、「那就先去看excel的工具書阿，不會就學」、「Vlookup、樞紐分析、if公式，很簡單啦！YT教學看一下，練習一下就會了！會這三個就穩了」。（編輯：陳雅雲）