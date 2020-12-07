1年簽同組號碼！男爽中4千萬 女友「雞婆一舉動」悲劇了
1年簽同組號碼！男爽中4千萬 女友「雞婆一舉動」悲劇了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 19:25:00
不少人常常會購買彩券，希望能透過中得大獎，實現一夜致富的夢想。不過，英國就有一名水泥工，堅持下注同組號碼長達一年時間，近日他發現自己獲得了107萬英鎊（大約新台幣4063萬元）的大獎，卻因女友雞婆的舉動，讓他的獎金瞬間全飛了。
據《太陽報》報導，英國萊斯特（Leicester）一名32歲的水泥工賽門（Jacob Simon），購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions）時，都使用同一組號碼下注，並選擇14、20、27、34、38，與幸運星數字2及11，時間長達一年之久。4日開獎時，他發現自己命中6個號碼，一下子就獲得了107萬英鎊（大約新台幣4063萬元）的大獎。未料，賽門的29歲女友亞沃薩（Chantelle Avossa）認為賽門「一整年都沒有那個好運」，所以私自偷偷更改下注號碼，讓賽門與獎金擦身而過。
賽門回憶當時，表示「我當時沒在看開獎，但我的女友說，『你會殺了我的，我們的數字開出來了，但被我改掉了』」。賽門聽聞當下，還以為女友只是在開玩笑，之後才明白整起事件，賽門坦言，了解真相後自己也感到非常不舒服。賽門錯過了成為富翁的機會，他坦言「我越想越覺得難以置信，我們因此睡不著覺，也為此吵了架」，雖然這筆獎金不曾擁有過，不能算是失去，「但這是一個美好的夢想，我原本可以成為百萬富翁的」。（編輯：陳雅雲）