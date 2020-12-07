女友媽逼簽婚前協議！「神扯條件」被罵爆　男：該分手嗎

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待男女雙方結婚後，所有支出由男方全額負擔。女方工作收入歸女方所有，男方不得要求使用。婚後女方可共享男方名下財產，離婚後亦可得到一半權益。
原PO直言還有其他條款，但光是上述幾項就已經無法接受，但女友卻說「只是讓媽媽安心的程序，她婚後不會這麼做的」。原PO當然不放心，畢竟白紙黑字一簽下去恐怕就覆水難收。於是回家跟自己媽媽商量，結果原PO媽媽就修改協議內容，變成男女雙方家庭負擔由兩人薪水共同支付，每月剩餘金額依收入按比例退還雙方，由雙方各自運用，不得過問。
但這一改女友媽媽又不滿意了，在雙方家長見面的時候直接挑明了說，「只是怕女兒遇到不負責任的男人，絕對不是要騙你的錢」，而原PO媽媽則當場反嗆「妳怕妳女兒碰到不負責任的男人，我也怕我兒子碰到水性陽花愛慕虛榮的女人」，雙方不歡而散。原PO媽媽勸他分手，「你年薪160幾萬不需要娶一個擺明想當少奶奶的女人」，原PO不禁苦惱直呼，「我很愛我女友，但我也沒辦法接受她媽媽的條件，我真的要去分手嗎？」
戲劇化的遭遇讓網友看傻，紛紛留言回覆說，「婚姻有雙方家長介入的都很搖頭，因為婚姻自己怎麼經營其實也只有雙方最知道」、「你女友的想法呢？感情是你們兩個的事情，如果沒有能力維繫自己的情感，我想還是別承擔這麼大的責任比較好」、「女方的媽媽要趁你們愛還在的時候，立下不公平條約，因為有愛，你們雙方都不覺得紙上的事情會發生；你的媽媽卻是看到了當愛不在的時候，這樣的條約會讓你多難受，所以做了塗改」、「你折衷各方意見也去寫一個自己能接受的版本，說不定就好了，協調妥協就是溝通的藝術也適用於婚姻」、「很簡單，夫妻財產分開制，各自擁有各自財產」。（編輯：倪浩軒）