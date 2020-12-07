男公司聚餐想帶「別人老婆」去！老總急告誡 反轉真相曝
男公司聚餐想帶「別人老婆」去！老總急告誡 反轉真相曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 17:54:05
時序邁入歲末，不少公司部門也開始相約聚餐，慰勞一整年下來的辛勞。不過就有一位男網友提到，哥哥打算「帶別人老婆」參加公司聚餐，讓總經理驚嚇的出言告誡，反轉真相曝光後，也讓不少網友笑翻。
原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，「哥哥的公司近日舉辦員工聚餐，規定可以攜帶另一半參加」。沒想到哥哥得知攜伴規定後，畏畏縮縮的詢問總經理：「我能帶別人的老婆嗎？」一句話讓現場同事全部嚇傻，連總經理也驚嚇告誡：「按理說公司不應該管你的私人問題，不過還是提醒一下，別玩火自焚」。隨後原PO哥哥也淡定回應「哦...就這一次」便拿起電話撥打給媽媽，「妳別做飯了，公司聚餐，妳過來吃吧」，反轉劇情也讓現場凝結的空氣瞬間翻轉成笑聲。不少人看完整個過程後，也紛紛笑稱「哥哥很鬧，同事們肯定嚇死」、「老媽就老媽，幹嘛講別人老婆」、「我以為會帶女兒，未來是別人的老婆」、「幹嘛說的這麼曖昧」、「很孝順阿！第一個想到的是媽媽」。（編輯：潘毅）