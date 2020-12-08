房市／中科員工倍增　這些區域全被炒熱

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房市／中科員工倍增　這些區域全被炒熱

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 08:30:00

中科就業人口倍增
▲中科就業人口倍增，西屯以及周邊區域的房市都被帶動。（圖／NOWnews資料照片）
中科園區從業員工數近10年來接近倍數成長，連帶炒熱周圍區域房市熱度，尤其園區所在的西屯區房價上看3字頭，預算較有限的購屋族往大雅找房，或選擇沙鹿、龍井等地透天產品。
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根據科技部統計資料庫，今年10月中科從業員工數5萬1337人，與去年同期5萬271人有2%成長，若與2011年同期2萬6474人相較，近10年更是有93%成長，近乎翻倍。
中科園區分四期，第一期位於西屯及大雅交界，二至四期則分布於雲林虎尾、台中后里、彰化二林。信義房屋中科店店長呂耀程表示，由於就業人口不斷增加，西屯區房市首先受惠，購屋需求最高，隨著西屯房價起漲且預售屋目前開價已達3字頭，部分知名建商建案甚至突破4字頭，預算較有限的購屋族轉向大雅、龍井、沙鹿，或沿台74線到北屯買房。

呂耀程進一步說明，以西屯區中科商圈來說，近期買氣旺，物件供給量變少、去化速度變快，帶動價格也有成長。目前區域接受度最高的物件可分兩類，屋齡20年以上中古屋3房含車位，總價在800至1000萬左右，屋齡15年內3房含車位則約1200至1400萬，2房則視屋齡和建商品牌，約800至1100萬；當地預售屋案場相對較成屋少，目前開價穩站3字頭，知名建商推出的建案甚至已破4字頭。

呂耀程表示，由於西屯區中科商圈的房價較高，如預算較有限的購屋族，會考慮往大雅區尋找大樓產品，同樣預售屋，開價僅約25至28萬，新古屋或中古屋單價則更親民；至於龍井、沙鹿以透天為主，由於價格也較市中心親民，吸引喜愛透天的購屋族買進。
而根據台中市地政局公布的買賣移轉棟數，今年前11個月與去年同期相較，沙鹿與大雅的移轉棟數分別成長13%、11%，而龍井則略衰退7%。
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