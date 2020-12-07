央行打房下重手！他驚剛買預售屋「要解約嗎」　眾揭關鍵

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央行打房下重手！他驚剛買預售屋「要解約嗎」　眾揭關鍵

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-07 18:52:58

房市
▲央行宣布最新「打炒房」四大調整政策。（示意圖／Pixabay）
中央銀行在今（7）日下午臨時召開記者會，由央行總裁楊金龍親自主持，會中宣布了打房四大調整政策，並且從明天開始生效。央行出手打房引發熱議，就有網友透露，「剛在台中捷運沿線下訂了預售屋」，急問大家「建議解約嗎？」釣出許多內行人回覆，替他分析關鍵考量點。
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央行宣布的打房4大措施包括：
1.新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶(含)以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。

2.新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。

3.新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制，最高貸款成數為6.5成。

4.新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為5成。

而央行甫宣布打房，立即就有網友在PTT發文透露，「剛在台中捷運沿線下訂了預售屋，合約也簽好了」原PO表示，自己是小家庭自住、也是首購，無奈詢問「這是不是代表我買在了高點？」更直言自己「真的滿想哭的，要是晚一周簽約就好」，最後還請教大家，「還沒交頭期款，建議解約嗎？」

▲網友透露剛剛下訂預售屋，詢問大家建議解約嗎？（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友透露剛剛下訂預售屋，詢問大家建議解約嗎？（圖／翻攝自批踢踢）
文章一出掀起熱議，不過網友多認為若是「自住」其實影響不大，「你自住是怕什麼」、「自住不用理會這些」、「自住沒差啦。要賺差價就自已小心一點」、「自住應該看長不看短，真的很符合自住需求的不容易」、「真心建議不要想太多啦，台灣房價沒有高點，只是漲快跟漲慢而已」。
根據住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，從過去經驗來看，央行此次全面不分區域選擇性信用管制，短期對國內房屋成交量將會有所影響，主流產品價格也很難暴漲，將會對中小型投資客與建商產生壓力。（編輯：倪浩軒）
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