央行打房下重手！他驚剛買預售屋「要解約嗎」　眾揭關鍵

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1.新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶(含)以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。
2.新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。
3.新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制，最高貸款成數為6.5成。
4.新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為5成。
而央行甫宣布打房，立即就有網友在PTT發文透露，「剛在台中捷運沿線下訂了預售屋，合約也簽好了」原PO表示，自己是小家庭自住、也是首購，無奈詢問「這是不是代表我買在了高點？」更直言自己「真的滿想哭的，要是晚一周簽約就好」，最後還請教大家，「還沒交頭期款，建議解約嗎？」
文章一出掀起熱議，不過網友多認為若是「自住」其實影響不大，「你自住是怕什麼」、「自住不用理會這些」、「自住沒差啦。要賺差價就自已小心一點」、「自住應該看長不看短，真的很符合自住需求的不容易」、「真心建議不要想太多啦，台灣房價沒有高點，只是漲快跟漲慢而已」。
根據住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，從過去經驗來看，央行此次全面不分區域選擇性信用管制，短期對國內房屋成交量將會有所影響，主流產品價格也很難暴漲，將會對中小型投資客與建商產生壓力。（編輯：倪浩軒）