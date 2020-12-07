他衝銀行辦事「半小時0叫號」！眾曝地雷時段：正常發揮

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他衝銀行辦事「半小時0叫號」！眾曝地雷時段：正常發揮

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-07 21:46:02

銀行
▲有網友抱怨，到銀行辦事等了半小時以上，號碼卻沒有任何變動。對此，就有內行人分享「地雷時段」，勸趕時間的人千萬別在這時候去。（示意圖／翻攝自爆怨公社）
民眾到銀行辦理業務，第一件事必須先抽取號碼牌，等待行員叫號才能辦理，但常常有不少人抱怨等待時間過久，一等就是好幾小時。就有一名網友指出，自己到銀行辦事，等了半小時以上，號碼卻沒有任何變動，讓他感到十分無奈。對此，就有內行人曝光「地雷時段」，勸趕時間的人千萬別在這時候去！
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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，貼出自己在銀行抽取的號碼牌，畫面中可看到他的號碼為2618號，但他就不滿表示「都超過半小時以上，一個號碼都沒跳」。
▲原PO抱怨「都超過半小時以上，一個號碼都沒跳」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO抱怨「都超過半小時以上，一個號碼都沒跳」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光後，隨即引來不少過來人有感而發，「我上次只是要開戶，等了兩個小時」、「綜合業務都超久」、「非常正常，之前在某分行，開個戶可以花快3小時，等的時間就一小時多」、「銀行都要等比較久，滑手機慢慢等吧」、「星期一銀行業正常發揮」。

其中也有內行人建議不要在「星期一、五」前往，也不要於「每個月5號、10號、15號」正逢各家公司會計撥薪水之時辦理事務，「五號遇到假日，今天又星期一」、「星期一和五通常都是銀行忙錄的日子，你要挑這種時間去你本來就要有『等』的心理準備，除非你是該家銀行的VIP，不然沒什麼好講的」。

事實上，相關話題先前於PTT上，就有一名行員專業建議趕時間的民眾，儘量別挑選「6大時段」前往銀行，包括：

第一、不要挑5號、10、15號去：因為公司會計排隊撥薪水，還會順便轉帳繳費。

第二、不要挑星期一和星期五去：因為通常都會很多人，星期一早上9點前，門外已經有20個人在排隊，推想可能是星期六、日的事情，累積到周一處理， 至於星期五通常下午也很多人想趁著放假前趕快把事情辦一辦。

第三、不要月初、月底去（5號前及25號後）：很多公司要存票作帳等等，會計小姐也會霸占櫃台很久。

第四、不要中午去：因為行員會分2至3批吃飯，然後大多數上班族會中午偷溜出來辦事，可以推想一定會塞車，因為櫃台人變少，客人變多。

第五、不要下午去：因為事情不想延到隔天，多數人都會擠在下午去。
第六、不要連假前和連假後去。（編輯：陳雅雲）
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