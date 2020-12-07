他衝銀行辦事「半小時0叫號」！眾曝地雷時段：正常發揮

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貼文一曝光後，隨即引來不少過來人有感而發，「我上次只是要開戶，等了兩個小時」、「綜合業務都超久」、「非常正常，之前在某分行，開個戶可以花快3小時，等的時間就一小時多」、「銀行都要等比較久，滑手機慢慢等吧」、「星期一銀行業正常發揮」。
其中也有內行人建議不要在「星期一、五」前往，也不要於「每個月5號、10號、15號」正逢各家公司會計撥薪水之時辦理事務，「五號遇到假日，今天又星期一」、「星期一和五通常都是銀行忙錄的日子，你要挑這種時間去你本來就要有『等』的心理準備，除非你是該家銀行的VIP，不然沒什麼好講的」。
事實上，相關話題先前於PTT上，就有一名行員專業建議趕時間的民眾，儘量別挑選「6大時段」前往銀行，包括：
第一、不要挑5號、10、15號去：因為公司會計排隊撥薪水，還會順便轉帳繳費。
第二、不要挑星期一和星期五去：因為通常都會很多人，星期一早上9點前，門外已經有20個人在排隊，推想可能是星期六、日的事情，累積到周一處理， 至於星期五通常下午也很多人想趁著放假前趕快把事情辦一辦。
第三、不要月初、月底去（5號前及25號後）：很多公司要存票作帳等等，會計小姐也會霸占櫃台很久。
第四、不要中午去：因為行員會分2至3批吃飯，然後大多數上班族會中午偷溜出來辦事，可以推想一定會塞車，因為櫃台人變少，客人變多。
第五、不要下午去：因為事情不想延到隔天，多數人都會擠在下午去。
第六、不要連假前和連假後去。（編輯：陳雅雲）