正常上下班「真的正常嗎」？他精算時間大驚：無力感好重
正常上下班「真的正常嗎」？他精算時間大驚：無力感好重
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 23:36:23
對於廣大的上班族來說，如何在工作與生活中找到平衡，是整個職涯都必須面對的挑戰。尤其在台灣，工時之長更是常常位居世界前幾名，就有網友不禁納悶正常上下班「真的正常嗎？」因為扣掉通勤吃飯等等，每天屬於自己的時間寥寥無幾，尤其如果有小孩子的家庭，讓他懷疑難道「一輩子就一直在上班、下班、照顧小孩、睡覺？」文章一出引發熱議，更有許多過來人紛紛分享自己的看法。
有網友在PTT發文指出，在台灣「正常上下班」常常被視為一種福利，但這真的正常嗎？原PO進一步分析，若加上稍微早點到公司以及稍微晚點走的緩衝時間、通勤時間、吃飯時間，算下來每天可能只有不到5小時自己的時間。原PO強調，再扣掉回家還要做家事等等，很多事情甚至都必須排到六日再處理，如果還要生小孩的話，更是蠟燭兩頭燒，原PO不禁感慨「怎麼可能有時間？一輩子就一直在上班、下班、照顧小孩、睡覺而已？」原PO透露自己經常思考這個問題，最後好奇詢問大家，「有人也有同樣感覺嗎？還是我特別草莓？」
文章掀起熱烈討論，認同原PO想法的網友紛紛留言回覆說，「所以才叫社畜」、「我是覺得台灣是特休太少」、「台灣人真的超喜歡工作，我也覺得奇怪」、「生活時間應該要大於上班時間，休息時間不列入真的很瞎」、「台灣就是這樣，不合理的都當要求，久而久之就是常態，合理的想法反而是不正常的」、「不正常，但是你生在這個國家＋時代，只能自己想辦法突破」。但也有網友不以為然，「通勤時間是你自己選的，哪能算進來」、「歐洲假很多，但稅很重，想這些東西不如好好規劃時間」、「每天5小時自己的時間，說多不多，說少也不少」。（編輯：倪浩軒）