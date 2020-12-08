吃「深綠色蔬菜」會傷腎？食藥署揭真相：一種人應留意

許多營養專家都曾指出，綠色蔬菜富含維生素與膳食纖維，且顏色越深，營養價值越高，不過，網路上卻謠傳，常吃「深綠色蔬菜」會傷腎，可能造成腎功能不良，而事實真是如此嗎？衛福部食藥署也在闢謠專區解答了，其中，「腎功能不全患者」應特別留意！

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食藥署闢謠指出，適量食用深綠色蔬菜並不會造成腎功能不良，惟深綠色蔬菜含有豐富的鉀離子，對於腎功能不全患者，由於體內的鉀無法有效排除體外，因此需要透過限制飲食中的鉀攝取，來降低腎臟的負擔，以及避免高血鉀造成的併發症。

▲食藥署表示，適量食用深綠色蔬菜並不會傷腎，惟深綠色蔬菜含豐富鉀離子，「腎功能不全患者」因體內的鉀無法有效排除體外，需透過限制飲食中的鉀攝取，來降低腎臟負擔。（圖／取自pixabay）

食藥署表示，慢性腎臟病者需注意蛋白質、磷和鉀量之攝取量，對於高鈣、高鎂、高鉀之綠色蔬菜須謹慎勿過量。此外，勿過量攝取富含草酸鹽的食物，以預防腎結石。草酸鹽天然存在於許多綠色蔬菜中，草酸鹽含量最高的是深綠色多葉蔬菜，例如：菠菜、羽衣甘藍、甜菜、秋葵。

食藥署也提醒，導致腎結石的主因是因為平日飲水量不夠，因此有「腎結石患者」，更應注意水份攝取，避免結石問題產生，如有腎臟相關疾病時，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。（編輯：許苡晴）