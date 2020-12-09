冬天兩隻貓爽佔暖爐前「搖滾區」　一被關掉竟回瞪奴才

雖然每隻貓怕冷程度都不同，但不少貓奴一定看過冬天時床長貓、暖爐前長貓的景象！日本一名推主@Oa1Un家裡養了橘貓與暹羅貓，在這個天冷必須拿出暖爐的季節，一開機熱風吹出來，兩隻貓有默契般搶佔暖爐前「搖滾區」好不樂乎！推主擔心貓咪被燙傷、頻移開暖爐保持安全距離，但是貓咪們又瞬間貼回去，一來一回之下，推主索性關掉暖爐，沒想到兩隻貓竟回瞪奴才表情超、級、不、爽！

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兩隻貓硬生生被打斷暖呼呼的時光，控訴奴才的眼神就好像在說：「造反啦！給我開！」一臉相當不開心，讓奴才又是心驚又是好笑，照片分享推特短短一星期時間，貼文很快收到31萬顆讚，許多網友看過大笑說：「太靠近會被烤焦的！看看右邊那隻XDD」、「人類打開它快點！不然就把你阿嬤賣掉」、「表情很到位」、「隔壁那隻都烤糊了」、「同步率100%」、「最後那張太可愛了ww橘貓：給我開回去、暹羅：開回去罷脫」。（編輯：楊釆蓉）