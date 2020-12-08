驚見台積電男友「手機秘密」！妹子狂發抖：好奇心害死人

不少情侶交往時，會基於對另一半的信任、隱私等，不會隨意查看對方的手機內容，不過，也有一名女網友發文，表示某天因為好奇心作祟，打開了男友的手機，結果卻看到一堆「不該看的」訊息，當下她嚇得直發抖，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在《Dcard》上發文，表示和台積電工程師男友交往9個月了，一直都是遠距離，而對方則大她7歲，基本上倆人是一個禮拜見一次，有時太忙則會兩、三個禮拜才會見面。交往至今，原PO都沒有向男友要過手機密碼，也沒要求看他手機，因為男友看起來很笨拙、很不擅長應付女生，加上工作又忙，「所以我一點都沒懷疑過他」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「沒事真的不要看對方手機」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

當下看完，她淡定的問男友，而男友只說了曾幫忙載過女同事回家，還是副理要求的，沒有告訴原PO只是怕她會擔心；而交友軟體那些，男友則說自己沒有真的做過，因為沒那個膽。且男友看起來很鎮定，說得很像是被原PO誤會了。



▲女網友看完男友手機，氣得崩潰直發抖。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 但原PO當下聽完這些，腦袋一片空白，「我們是以結婚為前提的，已經見過父母了，對我也不差，我到現在還是沒有辦法相信看到的這些」。她也崩潰表示，她一直都知道男友公司很忙，在文末崩潰求助「真的有空搞這些嗎，我哭不出來，只是人一直發抖，真的腦袋一片空白」。

貼文一出，引起熱議，有些人認為「色情交易簡訊，幾乎都是詐騙吧，那種的我也收到一堆」、「所以有事沒事就不要看對方手機，出事了怎麼辦，對彼此都不好」；多數網友則表示，「有秘密的人真的滿可怕」、「也許他不是不愛你，只是不安於現狀，要是我會因此而無法信任他了，會選擇早一點分」、「你已經沒辦法信任他了，放手吧」、「分吧，你該慶幸你在結婚前看到這些」、「以我過來人的經驗，男人的嘴騙人的鬼，再累都能亂搞」。（編輯：郭佩蓉）