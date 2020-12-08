婚宴一定要有哪道菜？老饕曝「神料理」：紅包虧錢也要吃

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婚宴一定要有哪道菜？老饕曝「神料理」：紅包虧錢也要吃

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 10:25:26

▲婚宴紅包要包多少，常常要考量許多原因，近日就有網友分享遇見賓客才包600元就要吃高級飯店菜色，引發熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲婚宴紅包要包多少，常常要考量許多原因，近日，就有網友討論「什麼菜色婚宴一定要吃到」。（圖／NOWnews資料照片）
參加別人的婚禮吃喜宴，「包紅包」一直以來是台灣婚姻禮俗，但是每每決定要包多少時，除了論交情以外，也要以新人辦婚宴場地、菜色來決定，近日，就有網友討論「婚宴大家最喜歡吃的是哪一道菜？」貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「每次去吃婚宴的時候，真心覺得炸湯圓是喜宴靈魂之一，沒有湯圓的話真的會有點失落，有沒有人跟我一樣覺得炸湯圓必備，讓我知道我不孤單」。
▲網友紛紛點名「炸湯圓」是喜宴菜色的精髓。（圖／翻攝爆廢公社二館）
▲網友紛紛點名「炸湯圓」是喜宴菜色的精髓。（圖／翻攝爆廢公社二館）
貼文一出，網友紛紛回應「我自己的婚禮，也是指定要炸湯圓XD」、「炸湯圓是必須的，上次吃到地瓜球怪怪的」、「炸湯圓雖然成本便宜，但討個吉利又好吃，紅包虧錢也要吃啦」、「怎麼可以沒有炸湯圓！結婚就是要花好月圓XD」、「龍蝦鮑魚都比不過這道炸湯圓啊！」、「沒有炸湯圓我會把紅包拿回來XD」、「沒炸湯圓奇檬子很差ㄟ」。
事實上，喜宴當中出現「炸湯圓」並非新人為了節省婚宴成本而推出的菜色，而是為了討個吉利，通常這道菜都命名為「花好月團圓」，湯圓是取其圓滿如意之意，而炸湯圓沾花生粉則是「吃乎甜甜生厚生（兒子）」之意。（編輯：張嘉哲）
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