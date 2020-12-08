洗衣球爆紅又好用卻不買？眾曝「致命敗筆」：買一次就怕
洗衣球爆紅又好用卻不買？眾曝「致命敗筆」：買一次就怕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 12:01:13
「洗衣球」的發明，讓不少家庭主婦洗衣更加省力，不用搬洗衣精，也不用倒洗衣粉，只要小小一顆丟進洗衣機，再將衣服丟入就能輕鬆將衣物清洗乾淨。近日，就有網友討論「大家租屋都會用洗衣球嗎？」貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「最近找到新的租屋處，房東太太有附洗衣機，但是怕佔空間就沒買，逛全聯時發現有洗衣球這種東西，於是開啟了我的找尋洗衣求之路，使用過許多家後，發現都各有優缺點，大家有推薦便宜又好用的洗衣球嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「洗衣球好用真的！超讚」、「一盒接著一盒用欸，洗衣球超讚」、「會用洗衣球，就是因為洗衣精每次都倒太多XD」、「洗衣精我有時候都會倒太多哈哈哈」、「我都用洗衣球，很不會倒東西，不是倒太多就是倒太少，人生好難」、「洗衣球還比較方便，直接丟了就可以洗」。不過，也有網友表示「我還是用洗衣精...洗衣球太貴了」、「之前都用洗衣球，現在改用洗衣精覺得有比較省欸XD」、「洗衣球方便，但是就性價比來說洗衣精比較划算」、「我還是用洗衣粉好了，洗衣球真的太貴了」、「小資族用不起洗衣球嗚嗚！上次用完買補充包，49元沒幾個，買一次就怕了。」（編輯：張嘉哲）