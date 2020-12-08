影／上節目替中天說話？高嘉瑜：只是關心員工生計遭扭曲

駁回中天聲請，中天從52頻道下架正式進入倒數。就在下架前夕，民進黨桃園市議員王浩宇指控，民進黨立委高嘉瑜竟在中天節目唱歌幫忙加油，還質疑NCC的決定。高嘉瑜今（8）日表示，

帶風向、斷章取義

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高嘉瑜今日受訪表示，昨天上節目主要是針對中天員工的生計，其實這些員工都是非常專業，很多電視台員工平時跳槽都跳來跳去，我們最在意員工未來的工作；NCC獨立行使職權，經過這事件後是不是也要建立更完善制度？讓大家覺得我們的監督與相關機制是非常獨立、相當完善，媒體的自律與公開透明也是需要的，卻遭到有心人故意帶風向、斷章取義，這是有點過度解讀，相信大家都期待媒體能扮演第四權角色。

媒體詢問在12月10日世界人權日後隔天決定要關新聞台，會不會覺得時間有點不妥？高嘉瑜表示，現在網路那麼發達，要發聲管道也非常多，中天以後還是能持續在網路上發聲，以後也會成立人權委員會，相信人權以後還是我們所重視的價值。