影／上節目替中天說話？高嘉瑜：只是關心員工生計遭扭曲
影／上節目替中天說話？高嘉瑜：只是關心員工生計遭扭曲
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-08 12:34:16｜update2020-12-08 13:22:57
中天新聞台針對國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照聲請假處分，台北高等行政法院昨（7）日駁回中天聲請，中天從52頻道下架正式進入倒數。就在下架前夕，民進黨桃園市議員王浩宇指控，民進黨立委高嘉瑜竟在中天節目唱歌幫忙加油，還質疑NCC的決定。高嘉瑜今（8）日表示，只是關心中天員工的生計，卻遭到有心人帶風向、斷章取義。
高嘉瑜今日受訪表示，昨天上節目主要是針對中天員工的生計，其實這些員工都是非常專業，很多電視台員工平時跳槽都跳來跳去，我們最在意員工未來的工作；NCC獨立行使職權，經過這事件後是不是也要建立更完善制度？讓大家覺得我們的監督與相關機制是非常獨立、相當完善，媒體的自律與公開透明也是需要的，卻遭到有心人故意帶風向、斷章取義，這是有點過度解讀，相信大家都期待媒體能扮演第四權角色。媒體詢問在12月10日世界人權日後隔天決定要關新聞台，會不會覺得時間有點不妥？高嘉瑜表示，現在網路那麼發達，要發聲管道也非常多，中天以後還是能持續在網路上發聲，以後也會成立人權委員會，相信人權以後還是我們所重視的價值。
高嘉瑜也透過辦公室發表聲明表示：一、針對部分人士批評我昨天在中天頭條開講節目的發言是「公然質疑NCC關台的決定」，顯然與事實不符，我昨天完整的發言內容是：「藉由這一次的事件我們重新思考如何形成媒體自律或監督機制，把經營者本身的權力和界線劃分清楚，建立更公開透明的機制」，我是從監督媒體、制度建立、標準一致的角度出發，而不是去評論中天關台這個個案。
二、針對部分人士批評我在節目中唱歌是「幫中天加油、要中天不要氣餒、要勇往直前？」等論調，本人深表遺憾。我在節目中唱歌是應主持人一再邀請而臨時起意。
三、我也一再強調中天員工也是專業獨立的個體，希望不要影響員工的工作權益。