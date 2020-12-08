男友爽買女性情趣用品！她見「收貨地址」臉綠：不是送我

情侶熱戀時，偶爾會買些小禮物送給對方，以表示自己的心意，不過，也有一名女網友發文，表示她日前發現男友網購了一項「女性情趣用品」，但當她一看「收件地址」時卻崩潰了，直呼竟然「不是買給我」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友買了情趣用品可是不是買給我」為題發文，表示自己某天因為電腦壞掉，但又急需打報告，於是便向男友借用電腦，結果打到一半，就看見男友的視窗跑出「遊戲購買點數」的通知郵件，當時她只想著男友不是答應過自己往後不會再課金了，所以就點進去想看男友到底花了多少錢。

▲女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

「我非常確信我跟男友之間的關係，他是不會買給我使用的」，因為原PO個性較害羞，男友也相當了解，而男友對「性」也沒開放到可以使用「玩具」，但這個女性情趣用品也不會是男友自己要用的，「那是給誰用的？我真的不敢再想下去」，原PO相當苦惱，不知是否為自己多想，但又害怕問了會使倆人感情出現變化，「我真的蠻愛他，他表現得也是蠻愛我的，我到底該怎麼辦」。



▲女網友看到男友信箱一封「情趣用品店」寄來的信以後，當場崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，引起熱議，有些網友認為「偷看人家信箱還敢問要怎麼辦，先去跟對方下跪說不該看隱私的東西再說吧，先不論男友有沒有問題，妳已經錯在先了」、「我是曾經買了某女性情趣用品給女生朋友當生日禮物啦，給你參考一下」、「如果要合理化，那可能是聖誕節交換禮物」、「為什麼不直接問他」、「直接問，然後要道歉看了信箱的事，心裡有疙瘩，關係能走多久」。

不過也有網友表示，「應該是給外遇對象或炮友吧，增加情趣」、「買給小三無誤」、「你是女友啊，當然是買給砲友」、「給妳真心建議，妳可以離開他了，分的徹底」、「分手啊」。（編輯：郭佩蓉）