主管問何時能上班！女尷尬「還有面試怎回」 行家神解答
主管問何時能上班！女尷尬「還有面試怎回」 行家神解答
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 13:16:51
每個人在求職的時候都要先過「面試」這關，不少人擔心面試搞砸，不僅會注重服裝儀容，也會注意應對主管問題之間的回答用詞。近日，就有網友討論，如果去面試時，被問到「何時能上班」這題，應該要怎麼回答才不會錯失錄取機會？貼文引發廣大迴響。
原PO在Dcard貼文指出，想請教一下各位前輩，在面試工作的時候，如果遇到一家「工作內容算不錯且薪水普通」，但沒有滿意到想要馬上答應，結果主管聊完之後就問「何時可以來上班？」這種時候如果還有其他家公司要面試，應該怎麼回答啊？貼文一出，網友紛紛回應「報到日期大概抓一下，先確保能拿到工作，用報到前這段時間去面試其他公司，接近報到時間再從面試上的公司決定去哪」、「先從現場脫身，到時候真的其他面試上其他公司，再打電話去公司回絕就可，如果上三間不就工作隨你挑」、「不能當面講，之前面試第一間後錄取，我跟他說還有其他間，他反問我那另一邊也上怎辦，超囧」。另外，也有內行人表示找工作要保有「公司選人，我們也在選公司」的心態，若面試的該工作雖然已經錄取，但因礙於有其他公司面試時，可以先壓一個日期，趕緊去面試其他家，妳有能力找到好工作是你的本事，公司不夠好吸引不了人，是他們自己要檢討， 沒有哪個公司，是真的缺了誰就運作不下去的。」（編輯：張嘉哲）