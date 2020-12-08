看圖填一填！女童見「無尾熊」寫下神回答　全場秒被萌翻

國小題目又來了！不少家長生活忙碌之餘，得盯著家中孩子的學校作業，雖然有時會遇到就連自己也看不懂的問題，但孩子偶爾天真無邪的回答，則會讓許多家長又氣又好笑。近日就有這麼一位女網友，貼出一張姪女在學校寫的「看圖填一填」試券，雖然答案遭到老師修改訂正，但有大票網友一看全力挺表示「答案正確呀」。

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這名網友今（8）日在臉書《爆笑公社》分享這道題目，只見小學一年級的女童寫「看圖填一填」的題目，試卷上印著水果、動物及昆蟲等圖案的題目，要求小朋友認出 來並練習填寫正確的注音。

照片當中挑選的題目都相當簡單，像是蝴蝶、西瓜、大象等，不過這位小一妹妹卻在看到「無尾熊」的答案欄後，以為老師想考的是「小熊餅乾」，因此寫下餅乾兩字，讓原PO也笑翻「我可愛的姪女⋯答的好像也沒錯啊！」。

▲是無尾熊還是小熊餅乾呢？（圖／翻攝自臉書《爆笑公社》）

事實上，不少網友看完題目和女童的答案也替女童說話，「其實餅乾也沒錯吧」、「注音拼對就好啊」、「正解無誤，好可愛的解答」、「餅乾比無尾熊能見度高太多了」；也有留言被女童的舉動萌翻直喊「好可愛喔」、「我女兒可能也會回答餅乾」、「小吃貨」。（編輯：楊智傑）