婚禮照片全被刪！攝影師吐原因 新娘回想「細節」：GG了
婚禮照片全被刪！攝影師吐原因 新娘回想「細節」：GG了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 13:48:26
對許多人來說，一生可能只有一次結婚的機會，因此對於婚禮、婚紗款式等等都相當重視，而當天的活動照片更是不能馬虎，近日，就有網友分享自己將「婚宴拍照」承辦給攝影師，但後來卻發現照片全部都被刪掉了，也不可能重拍，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「一個月前，很開心的跟某婚紗公司談好婚攝人員，好讓自己訂婚宴客當天，能請對方拍下自己人生的重要時刻，但是12月7日晚間，那名攝影師卻打來說照片全沒了」。攝影說「因為記憶卡已經滿了，所以把全部檔案都刪掉了，只剩下助理拍的100多張」這讓原PO氣得大罵「我可以接受作品還沒完成，但照片全部刪光太扯，我要助理拍的幹嘛？」而尷尬的是，原PO仔細回想，當初付款全額時，根本「沒有簽合約」，她和老公很可能因為拿不出合約只能認賠。貼文一出，網友紛紛回應「教你一招，直接公布這間婚紗公司的名字，生意免做了」、「這已經不是退費就能解決了」、「記憶卡根本沒帶到吧？太誇張了」、「全刪除真的太過分了＝＝」、「記憶卡刪除，只要沒覆蓋新檔案，有辦法救回，除非他是說謊」、「直接公開婚紗公司名稱啊，沒合約也不能隨便吃人夠夠」。（編輯：張嘉哲）