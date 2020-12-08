好市多狂拿「10盤試吃」！男爽喊：蛋糕店開幕了　眾罵翻

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好市多狂拿「10盤試吃」！男爽喊：蛋糕店開幕了　眾罵翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 14:02:40

▲有網友到美式買場撞見一名男客多次排隊拿試吃品，還將吃完的盤子隨意丟棄。（圖／《爆料公社公開版》）
▲有網友到美式買場撞見一名男客多次排隊拿試吃品，還將吃完的盤子隨意丟棄。（圖／《爆料公社公開版》）
美式賣場好市多，因為試吃大方與良好的售後服務，吸引許多忠實會員。不過就有網友撞見，一位男子不斷在試吃區多次排隊拿蛋糕，最後吃完更把垃圾亂丟，也引發眾人痛批。
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一名男網友在臉書《爆料公社公開版》貼出當時畫面指控，「今晚來點蛋糕吃到飽？原來好市多會員是這樣用啊」，原來是當時賣場內有甜點試吃活動，不少民眾都上靠上前排隊拿取。
排隊過程中，有一名民眾先拿了2盤蛋糕，沒想到後方一位眼鏡男，突然在排隊時碎念飆髒話「這麼X掰」；當時在一旁的原po本來不以為意，沒想到換到眼鏡男時，他也拿了2盤，接著轉身走到另一側走道。

▲男子多次排隊拿試吃品，吃完更將垃圾隨意丟棄，掀起網友討論。（圖／《爆料公社公開版》）
▲男子多次排隊拿試吃品，吃完更將垃圾隨意丟棄，掀起網友討論。（圖／《爆料公社公開版》）
原po也好奇的走往另一側走道一看，才發現這眼鏡男早已拿了快10盤的蛋糕，放在賣場推車內，讓原po忍不住傻眼罵「你一次拿10幾盤，原來最X掰就是你！」

令人更生氣的是，眼鏡男還想走回再拿一次蛋糕，還對前方大喊「你的蛋糕店開幕了！」，吃完更把盤子隨意丟棄在一處紙箱放置地點。

整個過程的畫面曝光後，也掀起眾人撻伐，「沒違反規定，但是民眾觀感不佳」、「垃圾亂丟不可取」、「試吃多少先不論，店家沒有規定，但吃完還亂丟垃圾這素質真的太低劣」、「美式賣場就是台灣鯛大巢穴」；但也有部分人認為，「該男子沒有違反賣場規定，除了隨意丟棄垃圾外不須受到譴責」。（編輯：潘毅）
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