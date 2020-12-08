青山王祭炸民怨！這人衰坦「市長級砲火」　聲量超車柯P

艋舺青山宮正逢青山王祭進行遶境活動，但半夜狂放鞭炮、活動過程發生塞車、打群架等事件，引發萬華民眾憤怒紛紛到各大政治人物和青山宮粉專底下開罵，砲火連連遠勝鞭炮。而根據臉書粉專《聲量看政治》分析，這波負聲量當中，立委林昶佐以44.67%聲量成最大砲火，以10%超車台北市長柯文哲。

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臉書粉專《聲量看政治》根據昨（8）日艋舺青山王遶境的相關新聞，擷取包括青山宮、青山宮遶境、艋舺青山宮、遶境、萬華、艋舺等6個標籤關鍵字的新聞聲量，在探勘資料後發現，與青山宮有關的政治人物有5人，包括無黨籍立委林昶佐、台北市長柯文哲、總統蔡英文、副總統賴清德與台北市議員邱威傑（呱吉）。

其中，萬華當地立委林昶佐受到最大的波及，「負面聲量」最高，在五人之中佔44.67%。《聲量看政治》就表示，林昶佐作為在地立委，也是數年前帶動青山王廟會周邊活動的發起人之一，在這次的事件成為備受批評的第一人無可厚非，且身為民意代表這是必須承擔的責任，「若能危機化為轉機，或許是青山王的考驗也不一定」。

▲臉書《聲量看政治》找出青山宮風波中，聲量最高的幾名政治人物。（圖／翻攝自臉書粉專《聲量看政治》）

其次聲量第二的是台北市長柯文哲，佔33.47%，作為台北市大家長，周邊活動的指導單位，又是活動的受邀參與人之一，當然不能撇清任何關係，但因為林昶佐位居第一線坦下砲火，兩人以10%聲量做出區隔。

位居在第三的是佔17.19%的總統蔡英文，第四、五名則由賴清德、呱吉拿下，分別各佔4.06%、0.61%的聲量，《聲量看政治》也提到，總統蔡英文這次被波及相對無辜，因為青山王遶境往年都會邀請政治人物，蔡英文作為受邀人物，也因為在臉書上曾經宣傳活動，因此也成為民眾的抱怨對象；副總統賴清德和呱吉一個無緣出席的受邀，一個則以市議員身分跳出來罵警察，兩人所占新聞版面不多。

此外，青山宮經過這幾日的討論聲浪後，昨晚也在臉書粉專發文道歉，「對於幾天的盛典，爆竹、煙火、噪音、時間過晚等。我們會通盤檢討。時空背景環境不同，如何兼顧文化信仰與現實，艋舺青山宮管理委員會一定會有所改善，對於這次活動影響廣大市民我們深感抱歉。未來我們必將改變讓信仰與現實融合」。（編輯：楊智傑）