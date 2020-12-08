明倫社宅滿租！他問「台人多想住北市」　全場秒點3關鍵

近日台北市明倫社宅最高月租達4萬元引起爭議，台北市長柯文哲也因此備受各界批評，但北市都發局指出，明倫社宅開放看屋的3天內，就已經湧進超過2500人到場看房，對此，也有網友疑惑發問「台灣人到底多想住在台北市」，貼文一出，立刻引起熱議。

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該名網友在PTT以「明倫社宅滿租，台灣人到底多想住台北市」為題發文，表示「明倫社宅，自償率100％，搞個三房型月租40500元被罵得要死」，但是近日卻傳出有2500多人來看房。對於明倫社宅，有些人喊貴，卻也有人覺得合理。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起熱議，「那個地方同樣坪數買起來要3000萬以上...」、「證明有錢人還是很多的」、「未來台北這樣的公宅一多，搭配空屋稅，就有機會讓房東壓低租金」、「真的笑死，罵這麼兇結果滿租」、「想租還租不到喔」、「有些人就是不想背貸款」、「早就說那租金超便宜」、「代表那個地段值得」、「明明就還是比市價便宜，不然誰要租」、「雙薪台北工作，住台北4萬，住桃園2萬，只省2萬，扣通勤沒省多少，還多花時間」。