明倫社宅滿租！他問「台人多想住北市」 全場秒點3關鍵
明倫社宅滿租！他問「台人多想住北市」 全場秒點3關鍵
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 16:50:59
近日台北市明倫社宅最高月租達4萬元引起爭議，台北市長柯文哲也因此備受各界批評，但北市都發局指出，明倫社宅開放看屋的3天內，就已經湧進超過2500人到場看房，對此，也有網友疑惑發問「台灣人到底多想住在台北市」，貼文一出，立刻引起熱議。
該名網友在PTT以「明倫社宅滿租，台灣人到底多想住台北市」為題發文，表示「明倫社宅，自償率100％，搞個三房型月租40500元被罵得要死」，但是近日卻傳出有2500多人來看房。對於明倫社宅，有些人喊貴，卻也有人覺得合理。他也表示「目前所有房型都登記額滿，要等抽籤」，明明三房型的租金4萬元，都可以買一間在新北市的房子，將那筆錢拿去繳新北房貸，為何還一堆人付那租金去租位於大同區的明倫社宅呢，「台灣人到底多想住台北市啊？有沒有八卦」。
貼文一出，引起熱議，「那個地方同樣坪數買起來要3000萬以上...」、「證明有錢人還是很多的」、「未來台北這樣的公宅一多，搭配空屋稅，就有機會讓房東壓低租金」、「真的笑死，罵這麼兇結果滿租」、「想租還租不到喔」、「有些人就是不想背貸款」、「早就說那租金超便宜」、「代表那個地段值得」、「明明就還是比市價便宜，不然誰要租」、「雙薪台北工作，住台北4萬，住桃園2萬，只省2萬，扣通勤沒省多少，還多花時間」。也有不少網友點出3關鍵，認為「地點」和「生活機能」都很好，對於存不到買房「頭期款」的年輕人，也是一大福音，「明倫老實講位置很好，近捷運圓山花博綠地」、「那個地點好啊！交通方便近大公園有公托，有點錢的都想租」、「這個4萬的社宅連托嬰托老都有，對有需求必須在台北工作又有小孩爸媽要養的年輕人來說，3房4萬含管理費，就近可顧老的小的，有捷運可以搭，是還能有更好的選擇？會講買房的是不用把頭期款、通勤時間金錢、小孩和老人家照顧算進去是不是？」、「資源多，薪資高，交通方便，值得住啊」、「1. 新房屋況太好 2. 不需要頭款」、「三房的家庭大概都有兩份收入啦，搞不好還三份，為了搶學區根本划算」、「代表那個地段值得」。（編輯：郭佩蓉）