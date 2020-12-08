一人經濟頂級享受！冬季限定生食級黃金龍蝦鍋開賣

來到歲末年終，人們開始歡度各種年末佳節，暖胃又暖心的火鍋也成為饕客們的聚餐首選！知名日本海鮮丼業者也看準商機，推出獨創道地的日本美味，將從明（9）日起推出兩款全新冬令限定火鍋套餐，包含以整隻黃金生龍蝦為主角，搭配生蠔、北海道干貝等頂級鮮味的黃金生龍蝦套餐；還有以澳洲和牛為主打的和牛與時令鮮魚套餐，搭配時令鮮魚與北海道干貝，生食級的海鮮饗宴讓喜愛吃生食但同時也想吃熱呼呼暖鍋的饕客同時滿足。

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由日本知名拉麵職人辻田雄大所領軍的日本橋海鮮丼辻半，以獨創海鮮珠寶盒搭配特色京都名菜「鯛茶漬け」廣受饕客們喜愛，今年冬年也推出台灣限定的頂級鍋物饗宴。「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」以整隻南非黃金生龍蝦做為主角，透過湯霜技法放入鍋中涮10秒，讓龍蝦肉外層變得更加彈嫩，再搭配生蠔、北海道干貝等頂級食材，新品推薦價1399元，除此之外，龍蝦頭還能另外熬煮龍蝦味增湯，海味濃厚值得一嚐。

▲「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」以整隻南非黃金生龍蝦做為主角，透過湯霜技法放入鍋中涮10秒，讓龍蝦肉外層變得更加彈嫩。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.08）

而「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」以澳洲和牛做為主打，搭配生食級北海道干貝及時令鮮魚，一次可以品嚐到海陸兩種不同風味，推薦先品嚐海鮮，再涮和牛肉片，可以感受到湯頭由清甜轉為濃郁的豐富變化，新品推薦價690元，非常適合肉食主義的饕客們。



▲「山海‧澳洲和牛與時令鮮魚套餐」以澳洲和牛做為主打，搭配生食級北海道干貝及時令鮮魚。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.08）

另外搭配業者的經典招牌「海鮮珠寶盒」同步推出優惠活動，只要點任一款冬令火鍋套餐，即可以199元將白飯升級為原價250元的海鮮珠寶盒「小菊」，9日起正式開賣。

▲只要點任一款冬令火鍋套餐，即可以199元將白飯升級為原價250元的海鮮珠寶盒「小菊」。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.08）

此外業者表示，為了營造更加濃厚的聚餐節慶感，本次更特推1壺270元的「福井縣 黑龍酒造九頭龍 逸品」做為冬令火鍋的搭配酒款，此酒款猶如蘋果般清爽清晰的香氣，含在嘴裡也相同能感受到蘋果的香氣，喝起來清爽順口，不論熱燗或冷飲皆宜，搭配火鍋飲用更能呈現多重味覺層次。