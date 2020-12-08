妻要求讓出主臥室！他一聽「背後原因」氣炸：這吞不下去

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妻要求讓出主臥室！他一聽「背後原因」氣炸：這吞不下去

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 17:49:33

買房
▲網友靠上班加投資賺來頭期款，好不容易買房了，卻被妻子要求將主臥室讓給妹妹。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
在這個房價高漲的年代，許多人為了買下屬於自己的房子而拼命工作。近日，就有網友靠上班加投資賺來頭期款，好不容易買房了，卻被妻子要求將主臥室讓給小姨子，讓他忍不住直呼「這我吞不下！」貼文一出也引起網友的熱烈討論。
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原PO在《靠北女友my girl》表示，他跟老婆剛結婚，好不容易在竹北買了一間3房2廳的房子，前幾天老婆說因為妹妹應徵上竹北的公司，為了方便照顧她，所以想讓妹妹來家裡住，原PO心想「小姨子住這邊其實也沒啥問題，而且哪天小姨子有男友之後，可能也就搬出去住了」，但後續發展卻不如他所料。
▲老婆說因為妹妹有潔癖，所以希望能把主臥讓給她。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲老婆說因為妹妹有潔癖，所以希望能把主臥讓給她。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
原PO指出最大的問題是，因為妹妹有潔癖，老婆竟然說希望能把主臥讓給她，讓她自己一套衛浴，夫妻倆則是去次臥睡，這讓原PO聽了差點暈，「房貸頭期款是我上班加投資賺來的，房貸30年也是我在背，乾脆這間給妳妹就好啦！當自己老婆的工具人我還行，現在還要當小姨子工具人，這我吞不下」。
許多網友看完也紛紛感嘆，「倫理道德題，最怕的就是這種親情綁架」、「住進來後一定會有生活上的磨擦」、「願意給住就非常大方了，到底還想怎樣」、「我覺得要收房租」、「介紹一個男友給她就解決了」、「自己買房還不能睡主臥，會不會太可憐」、「是覺得有點誇張啦」。（編輯：許智超）
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