雙薪月入11萬！妻只肯出「6千家用」 夫怨：還不做家事
雙薪月入11萬！妻只肯出「6千家用」 夫怨：還不做家事
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 17:11:33
男女雙方進入婚姻，家庭開銷該如何分配也成為一大問題。就有一位男網友抱怨，目前與夫妻兩人都有工作，雙薪家庭月入達11萬多，但老婆每個月只願意拿出6千元支付家用，甚至連家事都不願意做，讓他忍不住上網發問，「該放生這段婚姻嗎？」完整遭遇也掀起討論。
一位人夫在臉書《靠北婚姻2.0》上分享自身遭遇，「我一個月大概7萬薪水，老婆則是一個學校老師一個月45000，但她每個月只出6500與小孩有關的開銷，其他如水電、房貸等日常花費都我出，我一個月不吃不喝開銷就快45000」。人夫還抱怨，妻子也完全不願意做家事，只要一提起就翻臉，她給出的原因是「當老師很累」，且在家都會不斷回家長簡訊，因此煮飯的都是媽媽或自己。
這樣的婚姻生活也讓原PO忍不住抱怨，「面對什麼都是我做，遇到要錢也都是我出，只有老婆心情好才會願意出一下，這樣我該放生嗎？」人夫遭遇曝光後也掀起關注，不少網友也苦勸，「老師真的下班不是真下班，是把學校的東西拿回家繼續做，改不完的作業，備不完的課」、「跟她說做人也辛苦。她明白就明白。不明的話送重練吧」、「夫妻間要的是互相體諒，溝不通就放生」、「當夫妻最忌諱講到錢，家是互相的」。（編輯：潘毅）