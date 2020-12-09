房市／買機械車位一沒注意　愛車停不進去

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房市／買機械車位一沒注意　愛車停不進去

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-09 08:30:00

市區礙於腹地較小
▲市區礙於腹地較小，社區較會有停車塔或機械車位等設計。（圖／NOWnews資料照片）
多數人建議買車位盡量選擇平面車位，但若不得不選機械車位，買之前有什麼必須注意的事？專家指出，尺寸規格、保養週期、停車動線、停車格位置、取車時間的長短，均應格外留意。
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依照車輛進入停車場的方式，車道可分為坡道或機械升降；車輛停進停車格的方式，也可以分為平面及機械，其中機械又分成上下垂直移動或左右平行移動；也就是說，除了坡道平面車位外，另有坡道機械、升降平面、升降機械等不同種類的停車位。此外，還有一種「停車塔」，將車停進電梯後，駕駛離開車輛，電梯就自動把車輛輸送到特定車位。
由於機械車位有故障風險，且限制較多，一般建議盡量選擇購買坡道平面車位，不過，許多市中心社區礙於基地面積太小等原因，只有機械車位可選擇時，信義房屋士林文林店店長袁鴻祥建議，一定要先看清楚入口處對於車輛尺寸、載重等限制，否則恐發生車體較大或較重，就停不進去的窘境，最後甚至得換新車或另覓停車位。

確認車輛規格符合機械車位的限制後，袁鴻祥表示，應進一步確認保養週期、保養費用多寡，至少要每季保養一次，較能避免車位故障的問題；接著，由於基地面積小的社區，多採用機械車位，因此也需注意停車場內動線會不會「太卡」，且盡量選擇靠近車道口的位置。

最後，機械車位可分上下垂直移動和左右平移，部分停車格位置是在地底下，或者升到半空中，因此，考量到車位一旦故障的損害風險，建議盡量選擇停妥後位於平面的位置，避免愛車「埋在地底下」或「吊在空中」。袁鴻祥強調，如果是購買中古屋的機械車位，建議民眾親自試停一次，最能了解車位狀況。
大家房屋不動產企劃研究室主任郎美囡也表示，了解機械車位的限重與限高最重要，以免體型較大的休旅車等車款停不進去；其次，機械車位維修成本較高，也應先了解多久需維修一次，以及費用如何計算；最後，停車塔等機械車位取車還車較耗時，也建議民眾購買前先加以了解。
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