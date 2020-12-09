房市／買機械車位一沒注意　愛車停不進去

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由於機械車位有故障風險，且限制較多，一般建議盡量選擇購買坡道平面車位，不過，許多市中心社區礙於基地面積太小等原因，只有機械車位可選擇時，信義房屋士林文林店店長袁鴻祥建議，一定要先看清楚入口處對於車輛尺寸、載重等限制，否則恐發生車體較大或較重，就停不進去的窘境，最後甚至得換新車或另覓停車位。
確認車輛規格符合機械車位的限制後，袁鴻祥表示，應進一步確認保養週期、保養費用多寡，至少要每季保養一次，較能避免車位故障的問題；接著，由於基地面積小的社區，多採用機械車位，因此也需注意停車場內動線會不會「太卡」，且盡量選擇靠近車道口的位置。
最後，機械車位可分上下垂直移動和左右平移，部分停車格位置是在地底下，或者升到半空中，因此，考量到車位一旦故障的損害風險，建議盡量選擇停妥後位於平面的位置，避免愛車「埋在地底下」或「吊在空中」。袁鴻祥強調，如果是購買中古屋的機械車位，建議民眾親自試停一次，最能了解車位狀況。
大家房屋不動產企劃研究室主任郎美囡也表示，了解機械車位的限重與限高最重要，以免體型較大的休旅車等車款停不進去；其次，機械車位維修成本較高，也應先了解多久需維修一次，以及費用如何計算；最後，停車塔等機械車位取車還車較耗時，也建議民眾購買前先加以了解。