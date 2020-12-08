阿姨狂掏1元湊不到便當錢！男「2舉動」救急 暖翻上萬人
阿姨狂掏1元湊不到便當錢！男「2舉動」救急 暖翻上萬人
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 17:50:18
社會上需要更多暖能量！日前一位男網友到超商購物，正當要結帳時卻發現前面一位阿姨緩緩掏出數十個一元硬幣，只為了買一個便當，沒想到一數完還不夠，原PO也立即做出「兩舉動」，過程曝光也引來1.5萬網友喊讚。
一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享近期遭遇，「剛剛到超商買飲品，準備回家休息，結帳時一位歐巴桑排前面，看起來應該餓很久了，買了一個便當，全身掏出來的全是1元硬幣，似乎還不夠」。原PO見狀立刻向前對店員開口：「一起的，一起算」，還順便再買了一瓶飲料給阿姨，隨後原PO又把身上剩下的一張500元拿給她，並說：「阿姨，妳要保重嘿」，隨後就駕車離開，更看到阿姨開始掩面微微啜泣。原PO也分享當心境，「心裡一直有種說不出的感傷，五百沒很多，但可以救急，你我皆可辦到」；而文章曝光也引來1.5萬人按讚回應，「謝謝你在這個寒冷的天氣，用你的行為又溫暖了一個人」、「都說有些人會這樣騙吃喝，但我則認為寧可錯幫一人，也不要漏幫一人」、「雪中送炭最可貴」、「希望的火炬就是這樣傳承下去的，相信阿姨會振作起來！」（編輯：潘毅）