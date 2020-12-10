喵皇連番搶坐壓扁「海豹抱枕」　主人苦笑：本來是圓的！

日本大阪市的海遊館去年推出「海豹抱枕」，圓滾滾的外型療癒許多人，立刻變成水族館超人氣的必買物！日本推主@mrmpdl就買了一顆抱枕回家，超柔軟觸感深受家裡喵皇的喜愛，只要一眼望去每次都會看到海豹抱枕上有隻貓正在爽躺中，日前推主竟發現抱枕本體產生驚人的變化！

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圓潤飽滿的海豹抱枕一拿回家就變成貓咪的愛用品，不斷吸引貓連番搶坐，在貓咪體重的摧殘下經過一段時間、原先買回家圓型的抱枕現在成了扁扁的模樣！推主看著「海豹苦主」忍不住笑出來隨手PO文分享，沒想到貼文迅速獲得15萬個讚，許多網友看完留言說：「一隻兩千多的座墊～不過真香」、「要不要買一個給貓」、「知道貓主子還缺一隻什麼了吧」、「貓：94要坐扁扁！」、「快來看被壓扁的海豹」、「喵皇的坐騎！」。（編輯：楊釆蓉）