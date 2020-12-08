不撞不相識！男車禍險認「失散親兄弟」　結局曝光網稱奇

發生車禍事件當下，除了心裡肯定七上八下外，車體和自己的身體也難免可能受傷，若能心平氣和跟對方解決紛爭那就再好也不過了。近日在高雄發生一起兩名陌生駕駛擦撞的意外，沒想到就醫後不論是院方醫護人員、警察們竟然劈頭就問「你們是兄弟嗎？」，事後才發現兩人竟有巧合緣份，真相曝光後也讓網友笑翻直呼「實在太好運了」。

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原PO在臉書社團《爆廢公社2館》發文分享，表示這場車禍發生後，自己與對方駕駛都被送到醫院。殊不知到院後兩人都發現護理人員和警察問了他們是否有血緣關係，儘管當下兩人都一頭霧水，表示自己和對方發生車禍前素不相識，沒想到做完筆錄後，兩人一看這才發現，原來與自己對撞的駕駛名字都叫「李昀X」，因此事件發生後，所有人都誤會他們有血緣關係。

▲兩名李姓駕駛相撞後才發現，彼此名字只差一個字，也難怪所有人都誤會這是「兄弟鬩牆」。（圖／翻攝自《爆廢公社2館》）

這難得的巧合也掀起網友們的關注，有網友就留言回應表示「原來緣分是撞來的」、「有緣千里來相撞 (誤）」、「長的有像嗎？有就要回家問問爸媽」、「不求同年同月同日生，但是同年同月同日同時出車禍」、「不撞不相識啊！像極了親情」、「警察有沒有很傻眼」、「保險業務應該也很擔心會被騙」。

事實上，如果民眾遇到車禍緊急送醫或是發現路邊有車禍要報警時，若發生聯絡不到家屬或是急需對方姓名資訊時，可以利用手機內「醫療卡」或「緊急資訊」在不解鎖的狀況下，查詢緊急聯絡人和身分資訊，民眾也可以在自己手機內設定好相關資訊，方便他人在緊急狀況時，能夠第一時間聯繫到您的家屬。（編輯：楊智傑）