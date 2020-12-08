告白後沒回覆！男質疑「被當備胎？」 台人一看對話秒懂
告白後沒回覆！男質疑「被當備胎？」 台人一看對話秒懂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 19:14:41
遇到心儀的對象，不免都想向對方傾訴心意，但如果造成對方的困擾，可能就會立刻出局。近日，就有男網友抱怨，他向對方告白後卻遲遲沒得到答覆，讓他相當煩惱「自己是不是被當成備胎？」貼文一出，卻慘遭網友打臉。
原PO在《爆怨2公社》表示，他最近向一個女生告白，對方卻遲遲沒給答覆，讓他相當煩惱「為什麼不回答我，難道我是被當備胎了嗎？妳不知道我很需要知道答案嗎？接受或不接而已，妳乾脆直接拒絕我的告白啊，為何什麼都不說、電話也不接呢？」從原PO貼出的對話紀錄可以看出，他一開始打了兩通電話都沒有回應，直到對方強調自己不方便接，他還是依舊想知道答覆，這也讓對方感到有點困擾。許多網友看完都認為，原PO不應該這樣「奪命連環call」，「嚴重控制欲欸，完全不考慮對方，鐵定出局了」、「這種會奪命連環call，不給對方空間的人，完全不會考慮的」、「怎麼會是備胎？就單純是告白失敗而已吧」、「超級怕這種的不理也不行？」、「都叫你別打了還狂打，真的母湯欸」、「對方脾氣太好了，要是我就爆氣了」。（編輯：許智超）