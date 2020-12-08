按摩驚見「天花板閃綠燈」！正妹急喊被拍光 結局超尷尬
按摩驚見「天花板閃綠燈」！正妹急喊被拍光 結局超尷尬
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 21:05:56
許多人平常認真工作，下班時會選擇去按摩店放鬆一下。不過，大陸鄭州一名正妹日前去按摩時，卻發現房間的天花板有一個小綠燈不停閃爍著，她深怕是針孔攝影機，質疑「會不會都被拍光了？」最後結局卻讓人傻眼。
根據《看看新聞》報導，這名正妹日前去美容院做按摩時，發現天花板上有個東西一直閃，再加上進這個房間都是裸體，因此她也忍不住擔心「如果要是攝像頭的話，那我肯定被拍了啊」，據悉，該美容院2樓只有那間房間天花板上存在綠燈設備，其餘房間都沒有。幾天後，正妹再次來到該美容院，還是看見屋子還是有著閃著綠燈的設備，而且房間正在不斷更換女顧客，隨後立即報案，員警立即趕到現場，進行實地勘察，面對警員的現場執法，美容院女老闆不但不配合，還阻攔檢查、呵斥這位正妹，態度十分惡劣，令人更加覺得疑點重重。不過，經過警員檢查，結果該設備竟然只是冷氣，沒有發現任何問題，警方也強調，雖然是鬧了烏龍，但畢竟給顧客造成了誤會，身為美容院老闆，給顧客做出合理的解釋非常必要。（編輯：許智超）