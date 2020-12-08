寶寶剛流掉！閨蜜突傳「1則訊息」關心　她看完徹底心碎

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寶寶剛流掉！閨蜜突傳「1則訊息」關心　她看完徹底心碎

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-08 22:16:15

▲國外一名網友意外流產，閨蜜事後突然傳訊息問候，她一看立馬崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲國外一名網友意外流產，閨蜜事後突然傳訊息問候，她一看立馬崩潰。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pexels》 ）
對於懷孕的準媽媽來說，寶寶沒有順利來到這世上會是極大的痛苦。國外一名網友透露，她前陣子剛流產，心情正沮喪之際，突然收到閨蜜寄來的訊息，一開始還以為是暖心的關懷，沒想到對方竟只是提出一項要求，讓她看完徹底心碎，貼文也引起熱議。
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根據《鏡報》報導，原PO先前在臉書上發文稱，閨蜜得知她懷了一個男孩後，便為她的兒子購買許多禮物，包含一些衣服、一條柔軟的羊毛毯、可愛的大象娃娃和會唱歌的玩具，但就在懷孕29週時，醫生卻告知「肚子裡的寶寶意外流產」，讓她心情相當低落。
▲原PO期待已久的寶寶流掉，讓她感到相當悲痛。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO期待已久的寶寶流掉，讓她感到相當悲痛。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
她沒想到的是，做完流產手術幾天後，閨蜜突然傳訊息要求，把之前贈送的嬰兒禮物通通歸還，畢竟她已經用不到些東西了，「哈囉！親愛的，我只是想知道，你是不是已經用過我送寶寶的禮物了，如果沒有的話，我可以把它們送給蘿拉（Laura）的寶寶。當然，我也希望妳會沒事」。

這則訊息令她震驚不已，不知道該如何回應對方無情的要求，結果閨蜜隨即又傳了一則訊息，「如果妳不需要這些禮物，妳可以把它們送回我們家。記得在聖誕節之前回應我，這樣我才不會多買，就可以省下一筆，妳知道的」。

▲閨蜜突然傳訊息給原PO，要求她將之前送的嬰兒禮物歸還，這讓原PO看了徹底心碎。（圖／翻攝自《Reddit討論區》）
▲閨蜜突然傳訊息給原PO，要求她將之前送的嬰兒禮物歸還，這讓原PO看了徹底心碎。（圖／翻攝自《Reddit討論區》）
原PO也忍不住回嗆，「失去寶寶很心痛，妳都不關心我過得好不好，只在意妳送的禮物嗎？妳以後不要再來找我了，我會把這些禮物全部丟掉」，但閨蜜卻強調，已經對她很有耐心了，其他東西不管，但毯子的費用要還，這也讓原PO徹底心碎，決定不再理會閨蜜。
這篇貼文也被轉發到Reddit討論區，許多網友對於閨蜜的態度感到氣憤，「哇！怎麼有這種人，對一位正處悲痛中的母親提出這樣的要求，不停騷擾她，還要她付錢」、「這種行為真的很可恥，還好你看清楚他的本性了」、「真是什麼人都有，她的言論讓我作嘔」、「怎麼會有這種閨蜜，太糟糕了吧」、「這樣的態度，真是太過分了」。（編輯：許智超）
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