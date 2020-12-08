寶寶剛流掉！閨蜜突傳「1則訊息」關心　她看完徹底心碎

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她沒想到的是，做完流產手術幾天後，閨蜜突然傳訊息要求，把之前贈送的嬰兒禮物通通歸還，畢竟她已經用不到些東西了，「哈囉！親愛的，我只是想知道，你是不是已經用過我送寶寶的禮物了，如果沒有的話，我可以把它們送給蘿拉（Laura）的寶寶。當然，我也希望妳會沒事」。
這則訊息令她震驚不已，不知道該如何回應對方無情的要求，結果閨蜜隨即又傳了一則訊息，「如果妳不需要這些禮物，妳可以把它們送回我們家。記得在聖誕節之前回應我，這樣我才不會多買，就可以省下一筆，妳知道的」。
原PO也忍不住回嗆，「失去寶寶很心痛，妳都不關心我過得好不好，只在意妳送的禮物嗎？妳以後不要再來找我了，我會把這些禮物全部丟掉」，但閨蜜卻強調，已經對她很有耐心了，其他東西不管，但毯子的費用要還，這也讓原PO徹底心碎，決定不再理會閨蜜。
這篇貼文也被轉發到Reddit討論區，許多網友對於閨蜜的態度感到氣憤，「哇！怎麼有這種人，對一位正處悲痛中的母親提出這樣的要求，不停騷擾她，還要她付錢」、「這種行為真的很可恥，還好你看清楚他的本性了」、「真是什麼人都有，她的言論讓我作嘔」、「怎麼會有這種閨蜜，太糟糕了吧」、「這樣的態度，真是太過分了」。（編輯：許智超）