爽吃超商新便當！北漂男一嚐「滿滿鄉愁」淚崩：拜託常駐
爽吃超商新便當！北漂男一嚐「滿滿鄉愁」淚崩：拜託常駐
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 21:20:07
台灣路上隨處可見超商，店內架上不僅是擺滿多款飲料、零食供民眾挑選外，也時常推出新美食，讓不少老饕興奮嘗鮮。不過，就有一名北漂網友指出，自己在超商吃到最新款的便當，沒想到卻讓他熱淚盈框，透露一嚐就有滿滿的鄉愁味，甚至跪求直喊「拜託讓這個品項常駐，求你了」。
原PO於PTT CVS板上發文，表示自己是從南部北上工作的北漂族，他近期吃到超商一款丼飯便當，就感動直呼「這輩子在便利商店，從來沒吃過這麼好吃的東西」。他解釋，自己吃到當下就熱淚盈眶，「是鄉愁，滿滿的鄉愁」，他也形容便當內的醬汁如同南部的燒肉飯，且醬汁很多，有滿滿的甜味。最終他也給出100分的評價，跪求直喊「拜託讓這個品項常駐，求你了」。
貼文一曝光後，隨即引來許多老饕留言，「真情流露好笑推」、「這個心得文看了好想吃，但是我不吃牛啊」、「哈哈哈雖然我不喜歡日本醬油甜甜的，可是你這心得太真摯了，看了想試」、「加糖才是有靈魂的味道」、「北部人看了想吃」。不過也有人抱持不同看法，直言「超討厭甜的」、「今天吃了覺得太甜，南部味道才不是這種甜味」、「為什麼我覺得好反串XD」、「這類炭火燒肉飯坦白說cp值偏低，男生吃一份鐵定吃不飽」、「最討厭甜的食物了嘔嘔嘔」、「這款我可以，只是吃到最後幾口會小膩QQ」。（編輯：陳雅雲）