老婆玩股票半年虧12萬！人夫憂「走火入魔」　網一招解救

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由於苦勸無用，原PO和老婆約定好，由他來挑股，再讓老婆買賣，總算從虧損3萬多到獲利1萬多，讓他鬆了一口氣，並決定將獲利的持股出脫，來降低投資水位。
但讓他崩潰的是，原來老婆這半年來投資虧損了快12萬元，不僅如此，老婆還把部位出清後，將降水位的錢拿去當沖，全被套牢。這時他才發現，原來在協助投資的情況下，老婆還是繼續玩當沖，而且八成都被套牢。
原PO認為，老婆玩股票已經到了走火入魔的程度，「好像不進出就渾身不對勁，也不管總虧損多少」。面對這樣的狀況，就讓他著急求助「想請問遇到這種狀況，有沒有什麼方式可以挽救？我真的很擔心有一天，她把全部的積蓄都賠光」。
問題一曝光後，隨即引來過來人分享方法，「斷頭一次才知道痛」、「當沖還套牢80%？這不只當沖問題吧，紀律也沒有」、「痛過一次才會怕，不然其他人怎麼說都沒用，因為我就是這樣XD」、「每個股海高手都是要先痛過的，但是記得要有防火牆，不要痛到還不起」。
但也有人建議「硬一點就是不准她買，不然就是找跟當沖類似的東西給她玩」、「如果她有認真看，那可能是還想賺錢，看都不看就只是想賭而已，後者沒救，只能斷金援」、「想繼續一起走下去，去看病或是婚姻諮商」、「無關金錢多寡，這心態已經很有問題了」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）