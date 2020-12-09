公司準備裁員！男見「特別方案」好猶豫 全場一聽狂搖頭
公司準備裁員！男見「特別方案」好猶豫 全場一聽狂搖頭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 00:00:26
新冠肺炎疫情持續在國際延燒，許多企業因公司財務壓力，紛紛資遣員工，而不同的企業有不一樣的處理方法。近日，就有網友分享，公司貼公告說要準備裁員，但自告奮勇的人可以多拿2個月的補償，於是好奇問「自己提離職多給2個月，要衝嗎？」貼文也引發熱議。
原PO在《PTT》表示，在上班時看到公司公告說準備要裁員，並強調任何職務都有可能被裁員，不過自告奮勇的人可以多拿2個月的補償，面對這情況讓原PO相當猶豫，「該自己衝一波說自願被裁嗎？不然到時候還是被炒是不是虧了，該怎樣比較好？要衝嗎？」許多網友也紛紛回應，「好，多48000元也不錯」、「衝了，幫其他人報名」、「菜鳥可以衝，老鳥死撐吧」、「先拿先贏，公司要裁人的很多財務出問題，不要最後什麼都沒」、「先把年終拿到手囉，讚讚」、「比你年終還多」、「別想了，衝了吧」、「48000元加減賺阿」。
不過，內行的網友卻認為不要自願，因為如果真的不幸被開除，還有失業補助還有可以領，「自願離職拿不到失業補助啊」、「失業補助比較多你不領」、「我覺得是騙局，到時一毛都沒拿，還有失業補助也沒了」、「被裁還有失業補助」、「不要忘記失業補助，現在工作最好那麼好找」。（編輯：許智超）
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