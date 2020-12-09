40元之亂！駕駛「車上沒放零錢」挨酸可憐　正反人馬吵翻

你會在車上放些零錢以備不時之需嗎？在台灣某些駕駛會因為習慣，在自己的愛車內順手放些零錢或準備一些銅板，近日有名黃姓網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出一張截圖，提到自己因為看到某篇討論車內是否會放零錢的PO文，卻被網友留言嘲諷沒放零錢「好可憐」，震驚之餘也相當好奇眾人看法，話題掀起兩派人馬熱議。

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原PO在7日提到，當時他看到其他網友表示「一般人車上都會有零錢，他居然連40塊都沒有，好可憐」，不禁留言反駁「我車上也沒有零錢，個人習慣，跟可憐沒有關係吧」，沒想到對方卻還是不斷抓著這點詢問他身上「有沒有40元零錢」，最後原PO也提出這項疑問與社團內網友討論「有人也是車裡不放零錢的嗎？讓我知道我不孤單」。

▲車上擺零錢能夠在加油站、超商消費時方便使用。（圖／翻攝Pexels）

不少成員們看完文章後也產生兩派看法，其中有著這樣習慣的網友就力挺原PO表示，「會放但不是刻意，就是找的零錢塞在車上，有時候忘記帶錢還可以這樣過一天」、「有一次自助洗車忘記帶錢，還跟隔壁借，後來就會放一點」、「有找零就放，可以多少當作儲蓄或救命金阿」、「有準備沒損失，沒準備遇到意外會很懊悔」、「我會放50元零錢，有時小孩會想買東西」。

然而也有認為在車上放錢反而麻煩，「有些素質不好的真的會因為這些錢砸車窗」、「車窗容易被敲，而且零錢掉下去，可能拆了椅子也拿不到，你還會被那個聲音煩死」、「前同事曾在車上放了一枚50元硬幣，結果三角窗被敲破，花了幾千元修理，從此不敢在車上放錢」。

事實上，車內放零錢與否純粹是個人習慣，並無所謂正確或錯誤。有網友認為會養成這樣的習慣是因為，台灣以前上國道需要過收費站、買回數票，零錢相當方便，但自從科技普及後，不論日常生活繳費或到超商購物，只要利用行動支付就相當方便，這樣的習慣也漸漸不甚需要了。（編輯：楊智傑）