斑馬線突多出三條直線！男驚「這是幹嘛」 暖心真相曝光
斑馬線突多出三條直線！男驚「這是幹嘛」 暖心真相曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 11:10:00
行人在過馬路的時候，都會走在斑馬線上，但一般斑馬線都是長方形的白色橫線條，但近日就有網友分享，自己最近看到斑馬線上還有「三條直線」與其交錯，讓他好奇這是什麼東西，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最近過馬路走在斑馬線時，發現斑馬線中間多出了三條線，請問這是代表什麼意思」只見照片中，除了原有的斑馬線之外，中間還多了三條直線交錯，讓路過民眾都好奇這有何作用。貼文一出，網友紛紛回應「愛迪達三條線聯名款斑馬線」、「第一直覺想到愛迪達是價值觀崩壞了嗎XD」、「上次也有看到，不知道在幹啥的」、「這是導盲的吧」、「導盲斑馬線啦，愛迪達勒」、「導盲+1很貼心的設計」、「ㄜ...上次我爸還說這是減速行駛的」。事實上，這種斑馬線是專為視障朋友貼心設計，也就是「導盲斑馬線」，跟傳統班馬線相比，高度多出0.4公分，連防滑係數也升級，從45變成65，除了能指引視障人士行走方向，也能防止行人、車輛打滑。（編輯：張嘉哲）