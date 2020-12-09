「新冠肺炎疫苗」民眾願意施打？台人苦嘆1情況：沒辦法

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這位網友在網路論壇《mobile01》上PO出一篇「明年新冠肺炎疫苗開始施打，各位會去接種嗎？」的文章指出，自己會「先觀察一陣子」，原PO更列舉出2點直言，首先「國內防疫做的不錯，外出戴口罩，不急著打疫苗」，再來「先觀察施打疫苗的國家死亡案例的多寡。之前南韓流感疫苗造成87人死亡，國內也有4起死亡案例」，最後也舉出自家人之前打過流感疫苗，身體有不適的情形，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「我OK，你先打」、「應該不會」、「建議年輕人先打，病人、老人抵抗力較差，等一堆人打了再打好了」、「無論是什麼疫苗都不打，之前打過幾年流感疫苗，打完就得流感，真的太巧，後來幾年沒打都沒得，我想我體質不適合，就讓給適合打疫苗的人打，我OK，我不打」、「這個我不會衝，前面至少等打了一個月，沒什麼重大傷亡再說」，甚至更有人點出一種情況「出國」必須要打，「要出國就得打，不出國的話應該會等其他國家兩個月以後的副作用狀況，都還可以狀況下，下半年來打」。
對此，衛福部長陳時中提到，現在針對流感疫苗其實國內也像口罩一樣，有建置地圖，陳允諾未來新冠肺炎的疫苗，也一定會有地圖，讓民眾主動來打，被動計畫性安排，將會實施分流方法，且暫時不不考慮在社區內施打，因為新疫苗很多副作用不是那麼清楚。（編輯：王柏文）